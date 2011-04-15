Роснефть разрабатывает уникальные модели "гибридных двойников"

Специалисты АО "ВНИКТИнефтехимоборудование" (входит в состав корпоративного научно-проектного комплекса ПАО "НК "Роснефть") реализуют проект по созданию уникальной модели "гибридных двойников", позволяющей существенно повысить безопасность эксплуатации производственных объектов. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Инновационная модель "гибридный двойник" позволяет создавать виртуальный клон объекта, его полную цифровую копию, с учетом всех технологических особенностей и моделировать оптимальный режим производственного процесса для всех этапов эксплуатации.



"Это не только существенно повышает эффективность использования технологического оборудования, но и кратно повышает безопасность эксплуатации опасных производственных объектов, позволяя прогнозировать переход оборудования в критическое состояние", - подчеркивается в сообщении.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.





"AK&M" от 20.07.2018