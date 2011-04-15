Число клиентов на доверительном управлении НФО в 2017 году увеличилось более чем в 2 раза

Количество клиентов на доверительном управлении профессиональных участников рынка ценных бумаг - некредитных финансовых организаций (НФО) за 2017 год составило 74.5 тыс., увеличившись на 107%. Почти все они (99.4%) - физические лица, говорится в обзоре Банка России.



Общая стоимость их инвестиционных портфелей достигла 1.29 трлн руб., средний объем портфеля клиента - 17.4 млн руб. Драйвером роста сегмента в числе прочих факторов стало снижение процентов по депозитам, что подталкивает граждан к поиску новых инструментов с более высокой доходностью, в том числе к покупке ценных бумаг через управляющие компании. Эта тенденция также отразилась на динамике индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Так, число ИИС в конце 2017 года превысило 300 тыс. единиц, их прирост за год составил 61.3%. Объем активов на ИИС увеличился почти на 150% и к концу года достиг 51.2 млрд руб.



Чистая прибыль профучастников - НФО в 2017 году немного снизилась и составила 32.9 млрд руб. Количество профессиональных участников рынка ценных бумаг в прошлом году сократилось на 10% до 613 компаний.



Кроме того, в обзоре отмечается, что в сентябре 2017 года вступили в силу требования к расчету показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ). Этот показатель должны рассчитывать брокеры, использующие клиентские средства в своих интересах. С 30 сентября расчеты ПКЛ на отчетные и межотчетные даты предоставляются в Банк России. На основании этих данных будет установлено конкретное значение норматива, которое брокер должен будет в дальнейшем соблюдать.



Проанализировав полученные цифры, Банк России отметил закономерность между датой расчета и значением ПКЛ: в среднем медианное значение показателя на межотчетные даты оказалось ниже, чем на отчетные. Из данных также следует, что самое большое количество брокеров имеют значение ПКЛ в диапазонах от 3.5 до 10 пунктов (20 брокерских компаний) и от 10 до 100 пунктов (21 брокерская компания).



Рассмотрев полученные отчеты, Банк России принял решение о продлении тестового периода, а также о возможном ступенчатом установлении нормативного значения.





"AK&M" от 20.07.2018