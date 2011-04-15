ЛУКОЙЛ принял окончательное инвестиционное решение по проекту обустройства Ракушечного месторождения в Каспийском море

ПАО "ЛУКОЙЛ" 20 июля 2018 года приняло окончательное инвестиционное решение по проекту обустройства Ракушечного месторождения в Каспийском море. Об этом говорится в сообщении компании.



Объекты обустройства месторождения в рамках принятого инвестиционного решения включают ледостойкую стационарную платформу, платформу жилого модуля, переходную галерею, а также подводные межпромысловые трубопроводы и кабельные линии для соединения со второй ледостойкой стационарной платформой месторождения им. В. Филановского. Начало промышленной добычи нефти планируется в 2023 году. Ожидаемая полка добычи – 1.2 млн т в год.



Непосредственная близость с действующими месторождениями компании на Каспии позволила существенно оптимизировать проект обустройста за счет использования существующей инфраструктуры для подготовки и транспорта продукции, а также обеспечения энергоснабжения Ракушечного месторождения. Продукция Ракушечного месторождения будет направляться на подготовку на центральную технологическую платформу месторождения им. В.Филановского и далее через КТК на экспорт.



Все морские объекты для освоения месторождения будут построены на территории Астраханской области. Для выполнения работ планируется использовать монтажно-сборочную площадку ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть", а также собственные производственные мощности подрядной организации.



Месторождение Ракушечное открыто в 2001 году. Оно расположено в 160 км от порта города Астрахань, в 100 км от западного побережья и в 8.5 км от месторождения им. В.Филановского.



Глубина моря на акватории месторождения составляет от 5 до 8 метров. Начальные извлекаемые запасы составляют около 39 млн т нефти и газового конденсата, 33 млрд куб. м газа.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2017 году выросла в 2.1 раза до 418.8 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации за 2017 год выросла на 13.6% до 5.937 трлн руб. Показатель EBITDA за 2017 год вырос до рекордных 831.6 млрд руб., что на 13.8% больше по сравнению с 2016 годом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа, относящаяся к акционерам компании, по МСФО выросла в I квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% и составила 109.1 млрд руб. Выручка от реализации составила 1.631 трлн руб., что на 13.9% больше по сравнению с I кварталом 2017 года.



"AK&M" от 20.07.2018