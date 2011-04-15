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20/07/2018
14:59

"Интрэвел Столешники" прекратил туроператорскую деятельность

"Интрэвел Столешники" (Intravel Stoleshniki) прекратил туроператорскую деятельность, говорится в сообщении компании.

"Мы вынуждены принять самое сложное решение за долгое время нашей работы и в соответствии с требованиями федерального закона N 132 и руководствуясь интересами туристов, публично заявляем о прекращении туроператорской деятельности компании Intravel Stoleshniki. Вместе с вами мы преодолели и прошли много кризисов, мы всегда боролись до конца, меняя стратегию и форматы работы компании, что всегда приводило нас к успеху. На данный момент, в жестких условиях негативного информационного поля на нашем рынке, мы уже почти 2 месяца старались привлекать инвестиции, договариваться с партнёрами, но найти выход из сложившейся ситуации, увы, мы не смогли", - подчёркивается в сообщении.

На данный момент все туристы, которые находятся на отдыхе, имеют обратные билеты, их проживание полностью оплачено, более того многие туристы смогут улететь на отдых в ближайшие дни, все остальные смогут воспользоваться нашими страховыми суммами на основании статьи 17.4 Федерального закона об основах туристской деятельности, сообщает компания.

Все оформленные туристы застрахованы в четырех страховых компаниях: САО "Якорь" на 20 млн руб., СК "Инвестстрах" на 30 млн руб., АО СК "Армеец" на 20 млн руб., ООО СК "Экип" на 10 млн руб.


"AK&M" от 20.07.2018
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