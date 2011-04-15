РЖД могут отказаться от контроля над НПФ "Благосостояние"

Корпоративный пенсионный фонд ОАО "Российские железные дороги" - НПФ "Благосостояние" - может сменить учредителей. Об этом рассказали агентству Reuters три источника, близкие к структурам РЖД, сотрудник одной из госкомпаний, сотрудничающих с РЖД, и два банкира.



На следующей неделе совет фонда, который контролируется представителями РЖД во главе с предправления компании Олегом Белозёровым, будет обсуждать возможную продажу контрольной доли сторонней компании, сказал источник, близкий к структурам РЖД. Речь идёт о доле в 51-75%, сообщил сотрудник одной из госкомпаний, сотрудничающих с РЖД.



Источник в одной из структур РЖД сказал, что вопрос о смене контролирующего учредителя "Благосостояния" действительно активно обсуждается. Два источника знают, что ранее обсуждалась продажа контроля структурам Газпрома.



НПФ "Благосостояние" - второй по размеру пенсионных резервов фонд в РФ, аккумулировавший почти 380 млрд руб.



Фонд пока не был акционирован и является некоммерческой организацией. Однако по закону учредители, среди которых РЖД их дочерние структуры, а также профсоюз железнодорожников, обязаны его акционировать до 1 января 2019 года.



Возможно акционировать фонд будет уже новый владелец, полагает сотрудник одной из госкомпаний, сотрудничающий с РЖД.



Ранее источник в отрасли рассказывал, что РЖД придётся продать "Благосостояние", чтобы после акционирования его обязательства не повлияли на баланс госкомпании.



Представители РЖД, "Благосостояния" и Газпрома пока не ответили на запросы "Рейтер".



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.212 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за 2017 год по МСФО увеличилась в 13.57 раза до 139.704 млрд руб. с 10.294 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.55% до 2.252 трлн руб. с 2.133 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - в 2.66 раза до 250.602 млрд руб. с 94.099 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 5.56 раза до 192.747 млрд руб. с 34.695 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 11.8% до 496 млрд руб. с 443 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 24.7% с 23.6%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.69 раза до 17.5 млрд руб. с 6.5 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.61% до 1.698 трлн руб. с 1.577 трлн руб., прибыль от продаж - на 19.48% до 139.999 млрд руб. со 117.173 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.19% до 52.426 млрд руб. с 43.621 млрд руб.



Чистая прибыль РЖД за I квартал 2018 года по РСБУ снизилась на 35.08% до 9.174 млрд руб. с 14.131 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.44% до 431.262 млрд руб. с 409.023 млрд руб.



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