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20/07/2018
18:05

Госдума одобрила законопроект, вводящий понятие органической продукции

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, предложенный Правительством РФ, который вводит понятие "органической продукции", а также требует использования специального знака биологически чистой продукции, удостоверяющего, что производство продукции является органическим. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В ходе обсуждения законопроекта было также добавлено и учтено основополагающее понятие "органическое сельское хозяйство", заявил глава Комитета по аграрным вопросам Владимир Плотников.

Производство органической продукции требует определенных технологий, которые существенно отличаются от тех, которые применяются в традиционном сельском хозяйстве. В частности, не допускается применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста, откорма животных, гормональных препаратов, генно-модифицированных организмов.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что на сегодняшний день производство органической продукции является общемировым трендом. Россия имеет обширные земли для сельского хозяйства, порядка 28 млн га на данный момент остаются неиспользованными, в то время как в мире всего 43 млн га земель сельскохозяйственного назначения задействовано под органическое сельское хозяйство. Авторы законопроекта считают, что у России на данном направлении есть большие перспективы.

Стабильный спрос на органическую продукцию в мире позволит России занять дополнительный рынок сбыта и в несколько раз увеличить долю в мировом производстве органической продукции.

За контроль в данной отрасли будет отвечать специальное ведомство, кроме того, будет создан единый реестр, где расположится перечень сведений о производителях органических товаров и их продукции.


"AK&M" от 20.07.2018
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