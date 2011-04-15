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20/07/2018
18:09

Mianello снизила долю в капитале М.Видео до 53.23% с 57.68%

Mianello Limited снизила долю в капитале ПАО "М.Видео" до 53.23% с 57.68%. Об этом говорится в сообщении компании.

Изменение произошло 16 июля.
ПАО "М.Видео" (ИНН 7707602010) - российская розничная сеть по продаже электроники и бытовой техники, осуществляет свою деятельность с 1993 года. Контролирующим акционером ПАО "М.Видео" является Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева с 57.7% акций. В свободном обращении находится 42.3% акций, из них, по состоянию на 31 декабря 2017 года, 9.4% принадлежали пенсионному фонду "Будущее" и ещё 5.8% - входящему в Группу "Сафмар" пенсионному фонду "Доверие".

Чистая прибыль ПАО "М.Видео" по МСФО за 2017 год выросла на 25.4% до 6.954 млрд руб. с 5.546 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 8.2% до 198.197 млрд руб. со 183.219 млрд руб.

"Эльдорадо" - российская сеть магазинов бытовой техники, электроники и товаров для дома. 26 апреля 2018 года ПАО "М.Видео" объявило о приобретении дочерней компанией ООО "М.Видео Менеджмент" 100% ООО "Эльдорадо". По оценке "М.Видео", процесс юридического объединения "М.Видео" и "Эльдорадо" будет завершен до конца I квартала 2019 года.


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