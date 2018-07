В Санкт-Петербурге состоялась отгрузка первого теплообменного оборудования для Амурского ГПЗ

В Санкт-Петербурге состоялось мероприятие, посвященное отгрузке первой единицы спиральновитого теплообменного оборудования, которое произведено в России для Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Это самое современное спиральновитое оборудование для объектов нефтегазовой отрасли, производство которого впервые локализовано в России - на площадке ПАО "Силовые машины".



Спиральновитой теплообменный аппарат изготовлен с применением отечественных комплектующих и материалов. Он имеет уникальную конструкцию, разработанную Linde AG. Оборудование выдерживает перепады температур до 400 градусов по Цельсию и обеспечивает более эффективный теплообмен при значительном снижении металлоемкости в сравнении с аппаратами традиционных конструкций.



Аппарат предназначен для предварительного нагрева и последующего охлаждения азотно-гелиевой смеси и станет одной из основных составляющих технологической цепочки производства гелия на Амурском ГПЗ.



Спиральновитой теплообменник будет доставлен на площадку завода, где начат монтаж основного технологического оборудования. Всего для Амурского ГПЗ будет произведено три таких аппарата.



В мае 2017 года на площадке ПАО "Силовые машины" в Санкт-Петербурге состоялась церемония запуска производства спиральновитого теплообменного оборудования для применения на предприятиях, использующих технологии средне- и крупнотоннажного сжижения и переработки природного газа.



Производство организовано ООО "Линде Силовые машины" - совместным предприятием "Силовых машин" (входит в "Севергрупп") и Linde AG.



Амурский ГПЗ Газпрома станет крупнейшим в России и вторым по мощности в мире предприятием по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия.



Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ - ООО "Газпром переработка Благовещенск" (входит в Группу "Газпром"). Управление строительством осуществляет генеральный подрядчик - АО "НИПИГАЗ", входящее в Группу СИБУР.



Linde AG является поставщиком основного технологического оборудования Амурского ГПЗ по криогенному разделению газа с получением гелия и ценных компонентов для нефтехимии.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 20.07.2018