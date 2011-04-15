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20/07/2018
18:18

В помощь аграриям Республики Абхазия передана оссийская сельхозтехника

В Гудауте состоялась передача российской сельскохозяйственной техники, предоставленной Российской Федерацией в помощь аграриям Республики Абхазия. Об этом сообщил Минсельхоз РФ.

Сельскохозяйственная техника и оборудование из России были переданы в Абхазию в качестве помощи после обращения президента республики в адрес российского президента и правительства РФ.

Выполняя поручение руководства страны, Минсельхоз России во главе с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым совместно с Минпромторгом, российскими производителями сельскохозяйственной техники, а также ФГБУ "Россельхозцентр" осуществил поставку сельхозмашин и оборудования.

В перечень аграрной техники вошли тракторы "Кировец", "Беларус", прицепы тракторные, лемешные плуги, культиваторы, опрыскиватели и другие виды сельхозмашин.


"AK&M" от 20.07.2018
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