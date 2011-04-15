АЛРОСА увеличило долю в капитале АЛРОСА-Нюрба до 97.4878% с 87.4878%

ПАО АК "АЛРОСА" увеличило долю в капитале ПАО "АЛРОСА-Нюрба" до 97.4878% с 87.4878%. Об этом говорится в сообщении компании.



Изменение произошло 20 июля.

Напомним, набсовет АЛРОСА на заочном голосовании 10 июля принял решение об увеличении доли компании в АЛРОСА-Нюрба до 97.48% путём приобретения 10% акций.



2.523% акций принадлежит миноритарным акционерам. Доля в размере 10% принадлежит АО "РИК Плюс", подконтрольному правительству Республики Саха (Якутия). Эта доля включена в прогнозный план приватизации государственного имущества Якутии, а средства от ее продажи республика планирует направить на поддержку и развитие местных производителей товаров, работ и услуг, развитие и повышение конкурентоспособности стратегических и системообразующих предприятий, реализацию инвестиционных и социально-значимых проектов.



Сообщалось, что сумма сделки составит порядка 12 млрд руб. на основании отчёта независимого оценщика. Как ожидается, процедура покупки акций будет завершена до сентября 2018 года.



После приобретения 10% акций общества АЛРОСА рассмотрит возможность второго этапа интеграции - присоединения "АЛРОСА-Нюрба" к компании для сокращения административных и управленческих расходов, централизации и улучшения системы управления и исключения дублирования функций.



ПАО АК "АЛРОСА" является частью группы АЛРОСА, включающей более 50 юридических лиц, в связи с чем отчётность компании по РСБУ не позволяет сделать вывод о финансовых результатах деятельности всей группы. Публикация отчётности по РСБУ осуществляется в рамках выполнения требований законодательства РФ и не является основой для оценки стоимости или эффективности деятельности группы АЛРОСА. Базой для расчёта дивидендных выплат акционерам является отчётность по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО). Отчётность по МСФО за первое полугодие будет опубликована 28 августа 2018 года.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль АК "АЛРОСА" по итогам января-июня 2018 года составила 52.2 млрд руб. - почти на 8.5 млрд руб., или на 19% больше, чем годом ранее. Выручка ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ за первые шесть месяцев 2018 года составила почти 126 млрд руб., что на 10 млрд руб., или на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлияло, прежде всего, изменение ассортимента и средних цен реализуемой продукции, вызванное более высоким спросом на средне- и крупноразмерное сырьё. В первом полугодии компания на 19% - с 4.69 млрд до 3.92 млрд руб. - снизила управленческие расходы.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"