Дайджест газеты "Ведомости" от 23 июля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 23 июля 2018 года.





ЧУВСТВА НЕ ГЛАВНОЕ



Эксперты объяснили слова Путина о пенсионной реформе. Как бы он к ней ни относился, без жесткого варианта повышение пенсий на 1000 рублей невозможно.



Вмешательство Путина считалось шансом на урегулирование пенсионного кризиса, говорит политолог Михаил Виноградов: ждали, что президент выскажется в конце августа - начале сентября, и "досрочная" реакция стала сенсацией. Но слова президента противоречивы: он одновременно заявил, что повышения пенсионного возраста можно избежать и что этого избежать нельзя, замечает политолог Аббас Галлямов.



Но опрошенные "Ведомостями" чиновники и эксперты солидарны: трактовать заявление Путина как сигнал к смягчению реформы не стоит. Реформу смягчат - так положено по жанру, но сейчас обсуждаются только незначительные послабления.



БЕСПОШЛИННОЕ ОПОЗДАНИЕ



Россия не смогла выполнить обязательство перед ВТО. Члены Евразийского союза не дали с 1 июля отменить льготные пошлины для участников соглашений о промсборке.



С 1 июля 2018 г. Россия по условиям вступления в ВТО должна была отменить льготные таможенные пошлины на автомобильные компоненты, ввозимые для локального производства. Преимущественно это нулевые ставки - они должны вырасти до 5-10%. Но пошлины остаются прежними, следует из Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входит Россия.



От российской стороны поступило предложение о приведении ставок ввозных таможенных пошлин на автокомпоненты для промсборки в соответствие с обязательствами России перед ВТО. Вопрос был рассмотрен на заседаниях совета комиссии, но решение пока не принято. У некоторых государств есть намерение сохранить льготный режим.





"ЦИТАДЕЛЬ" РЕЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



Партнер Усманова может купить технологию распознавания речи. Производитель IT-систем для исполнения закона Яровой хочет купить Центр речевых технологий.



О переговорах между "Цитаделью" и Центром речевых технологий (ЦРТ) "Ведомостям" рассказали три источника.



ЦРТ создает системы записи телефонных разговоров и речевого оповещения, системы биометрического доступа (в том числе распознавания лиц), программы преобразования речи в текст, синтезаторы речи, а также военную продукцию. Их потребителями на сайте компании указаны госструктуры, правоохранительные органы и службы безопасности, финансовые организации и предприятия розничной торговли. Футбольный клуб "Зенит" для защиты от хулиганов оснастил домашний стадион биометрической системой контроля доступа.



Топ-менеджер компании на рынке биометрических технологий оценивает стоимость ЦРТ в 1,5-2 млрд руб.



"Цитадель" известна разработками для исполнения закона Яровой. Компания владеет разработчиком систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) "МФИ-софт" и - в альянсе с "Ростехом" и Национальной компьютерной корпорацией, производителем системы хранения данных "Купол".





В "ШЕРЕМЕТЬЕВО" ПОСЕЛЯТ ПО-БРАТСКИ



Брат замглавы Ростуризма занялся гостиничным бизнесом. Александр Корнеев построит отель на 500 номеров в "Шереметьево".



Брат замруководителя Ростуризма Сергея Корнеева Александр создал компанию, которая будет заниматься строительством гостиниц, рассказал "Ведомостям" знакомый бизнесмена. Сам бизнесмен сообщил "Ведомостям", что компания "Отели групп" планирует построить 3-звездочный отель вместимостью около 500 номеров в терминале B аэропорта "Шереметьево-1". Родство с Сергеем Корнеевым он подтвердил.



Инвестиции в проект бизнесмен оценивает примерно в 1,5 млрд руб. Это будут собственные и кредитные средства, а также деньги частных инвесторов.





"ДАЖЕ НА СТАРТ ПРОЕКТОВ "САМОЛЕТ" КРЕДИТЫ НЕ БЕРЕТ"



Группа "Самолет" всего за несколько лет стала одним из крупнейших застройщиков в Московском регионе. Как ей удается это, рассказывает гендиректор Игорь Евтушевский.



Группа "Самолет" всего за несколько лет стала одним из крупнейших застройщиков в Московском регионе. Ее успех многие участники рынка связывают с административным ресурсом: среди акционеров компаний, входящих в группу, брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев.



Совладелец "Самолета" и гендиректор входящих в группу компаний Игорь Евтушевский объясняет рост бизнеса правильно выбранной финансовой моделью: девелопер не тратит деньги на покупку земельных участков и практически не привлекает кредиты. У компании много начатых проектов по схеме с участием денег дольщиков и есть время подготовиться к работе в новых условиях, когда вступят в силу последние поправки в закон о долевом участии в строительстве.





КАКИМИ БУДУТ ЗАВОДЫ БУДУЩЕГО



Полчища роботов вместо людей- лишь малая толика изменений, которые ждут производство.



Когда люди представляют себе завод будущего, они вспоминают о фабриках "без света", где работают только роботы и машины, которым не нужен свет. О них еще в 1982 г. мечтал генеральный директор General Motors Роджер Смит и говорит сегодня Илон Маск.



Несомненно, автопром будет активно развивать решения по автоматизации, чтобы снизить себестоимость производства автомобилей. Но в реальности ни один прорыв, связанный со снижением затрат и повышением эффективности, не будет возможен исключительно за счет автоматизации, так как большинство задач, которые можно автоматизировать на заводе, уже решены.Когда появится настоящий завод будущего, на вид он не будет отличаться от существующих, поскольку используемые сегодня процессы уже автоматизированы.





БОНДЫ СТАЛИ БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ



Россияне стали активными игроками на рынке облигаций. Налог снизился, ставки вкладов стали меньше, а банки начали выпускать бонды специально для населения.



Физические лица становятся активными игроками на рынке корпоративных облигаций. Во II квартале 2018 г. они приняли участие в размещении 42 выпусков из 88, размещавшихся на Московской бирже, причем в 17 случаях физлица скупили более половины выпуска.



Средний чек гражданина составил 2,1 млн руб. Всего они купили бумаги на 36 млрд руб. - около 6,7% от общего объема размещения, абсолютный рекорд. Обычно на розничных инвесторов приходилось около 3% привлеченных в облигации денег.





ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ СОТРУДНИК - ПРИЗЫВНИК



Дума готовит закон о сохранении рабочих мест для призывников. Что делать работодателям, имеющим сотрудников-призывников.



В июне 2018 г. правительство дало положительное заключение на законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс и закон "О воинской обязанности". Поправки предполагают сохранение за работниками, которые призываются на военную службу или альтернативную гражданскую службу, рабочих мест на весь период службы и три месяца после ее окончания. Исключение - выбравшие военную службу по контракту.



Проект также предполагает право работника и работодателя расторгнуть трудовой договор в любой момент по собственному желанию работника. По действующим законам работник призывного возраста подлежит увольнению в связи с призывом на военную или альтернативную гражданскую службу с одновременной выплатой двухнедельного среднего заработка, т. е. работник увольняется, рабочее место за ним не сохраняется и работодатель сразу получает право принять на работу иного работника.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 23.07.2018