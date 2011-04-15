Дайджест газеты "Коммерсант" от 23 июля 2018 года



РОССИЯНЕ ОБНОВИЛИ ЭКРАНЫ

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПОМОГ ПРОДАЖАМ ТЕЛЕВИЗОРОВ



Чемпионат мира по футболу резко подстегнул продажи телевизоров в России: по данным GfK, они практически вернулись на уровень докризисного 2013 года. Помогло и снижение цен на распродажах в первую неделю чемпионата. Лидерство на рынке сохраняют южнокорейские Samsung и LG, хотя свои доли сумели увеличить менее крупные бренды, в первую очередь Dexp, принадлежащий ритейлеру DNS.





ИНОСТРАННЫМ БОЛЕЛЬЩИКАМ НЕ ОСТАВИЛИ ВЫБОРГА

ОБЛАДАТЕЛЕЙ FAN ID НЕ ПРОПУСКАЮТ В ПРИГРАНИЧНЫЙ ГОРОД



"Ъ" получил новое свидетельство о том, что иностранным болельщикам из Африки, Азии и стран Ближнего Востока не дают въехать в Выборг - российский город на границе с Финляндией. Переводчица Анна Вороненкова рассказала "Ъ", как ее знакомых из Бангладеш задержали прямо на вокзале Выборга, а потом вместе с группой африканцев отправили обратно в Санкт-Петербург. Руководивший задержаниями человек пояснил, что иначе их "придется отлавливать по лесам". Ранее правозащитники из "Гражданского содействия" рассказывали "Ъ" об иранских курдах, которые въехали в Россию с помощью Fan ID, намереваясь пересечь границу в районе Выборга и запросить политическое убежище в Финляндии. Власти Выборга отрицают выборочные задержания болельщиков.





АВТОРАМ ЗАПЛАТЯТ БЛОКЧЕЙНОМ

СЕМЬЯ ЭКС-ГЛАВЫ РАО ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ ПРОЕКТ



Семья бывшего главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, в конце 2017 года условно-досрочно освобожденного от наказания по обвинению в мошенничестве, может вернуться в сферу управления авторскими правами. Его мать, бывший бухгалтер РАО Вера Федотова, стала гендиректором новой Евразийской организации интеллектуальной собственности (ЕВРОИС). Согласно сайту организации, она займется развитием блокчейн-платформы для управления правами на интеллектуальную собственность.





"НАЦРЫБРЕСУРС" ПОДНЯЛ ВОЛНУ

БУДУЩАЯ ГОСКОМПАНИЯ СТАНЕТ ГЛАВНЫМ ДОБЫТЧИКОМ РЫБЫ



Проект акционирования ФГУП "Нацрыбресурс", предполагающий включение в состав новой компании еще двух госструктур, раскритиковали участники отрасли. Они не исключают появления госкомпании, которая сможет вести вылов рыбы, обладая при этом всеми данными о судах и ходе промысла других участников рынка. Подобное объединение грозит конфликтом интересов и даст новой структуре колоссальное конкурентное преимущество, считают рыбодобытчки. В Росрыболовстве эти опасения считают беспочвенными.





О КАСПИЙСКИХ ТРУБАХ ДОГОВОРЯТСЯ НА БЕРЕГУ

СТРАНЫ РЕГИОНА БУДУТ СОВМЕСТНО ОЦЕНИВАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЕКТОВ





Как выяснил "Ъ", вместе с конвенцией о правовом статусе Каспия, которую президенты государств региона подпишут 12 августа, появится протокол по процедуре оценки воздействия проектов на окружающую среду. По документу для строительства трубопроводов по дну Каспия нужно согласие всех прибрежных государств. Таким образом, Россия и Иран получат инструмент, который позволит как минимум задержать возможное строительство газопровода из Туркмении в Азербайджан. Собеседники "Ъ" в газовой отрасли уточняют, что в обозримой перспективе шансы этого проекта в любом случае невелики.





ПОПЫТКУ ЗАХВАТА ГАЛЕРЕИ "ВОДОЛЕЙ" ЗАКРЕПИЛИ ПОКАЗАНИЯМИ

ОБВИНЯЕМЫЙ В МОШЕННИЧЕСТВЕ АДВОКАТ ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ С ПРОКУРАТУРОЙ





Как стало известно "Ъ", фигурант уголовного дела о попытке рейдерского захвата принадлежащего семье продюсера Юрия Глоцера московского торгового центра (ТЦ) "Галерея "Водолей"" подполковник ФСБ в отставке, ныне адвокат Ролан Гагоев признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. После этого господин Гагоев по ходатайству следствия был выпущен судом из СИЗО под домашний арест.





РЕЧНИКИ ИЩУТ НАЛОГОВУЮ ГАВАНЬ

СУДОХОДНЫМ КОМПАНИЯМ НУЖНЫ ЛЬГОТЫ НА ТОПЛИВО



Как выяснил "Ъ", из-за резкого роста цен на судовое топливо Российская палата судоходства предложила Минтрансу ввести ряд льгот для речного транспорта. Среди них вычет в размере удвоенного акциза для дизтоплива, используемого на внутренних водных путях, пониженный или нулевой НДС на перевозки по рекам, а также пересмотр техрегламента Таможенного союза, с 2020 года запрещающего судовое топливо с массовой долей серы свыше 0,5%. Эксперты и участники рынка считают, что серьезного ущерба бюджету не будет. Но сложно следить за тем, чтобы бункеровщики не перепродавали льготное топливо на АЗС.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 23.07.2018