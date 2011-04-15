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23/07/2018
09:24

Повтор! Россельхознадзор запретил ввоз в РФ шампиньонов из Белоруссии

Россельхознадзор с 24 июля 2018 года запрещает ввоз в РФ шампиньонов из Белоруссии для предотвращения поставок этой продукции из стран, подпавших под продовольственное эмбарго. Об этом свидетельствует сообщение ведомства.

Сотрудники Россельхознадзора 14 июля текущего года на ФКП "Долосцы-1" (Псковская область), расположенном на российско-белорусском участке административной границы, провели карантинный фитосанитарный контроль свежих шампиньонов, поступивших из Республики Беларусь. При проведении контроля обнаружено, что на четырёх упаковках присутствует маркировка, подтверждающая, что указанная продукция произведена в Польше, сообщает ведомство.

Россельхознадзор обратился к белорусской стороне с просьбой провести расследование по данному факту и предоставить службе материалы по его результатам.


"AK&M" от 20.07.2018
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