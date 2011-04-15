ВСК не застраховала себя от нарушений правил FIFA, ФАС

Московское УФАС России возбудило дело против страховой компании ВСК. Страховщик нарушил пункты 2, 3 и 4 части 1 статьи 20 закона "О порядке проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России" и статью 14.8 закона "О защите конкуренции". Об этом говорится в сообщении ФАС.



ВСК разместила на сайте акцию для увеличения количества пользователей своего нового мобильного приложения, где использовала в названии "чемпионат мира по футболу 2018" и FIFA. При этом компания упомянула, что акция приурочена к ЧМ. ВСК предлагала скидку 25% при покупке услуг через приложение с использованием специального промокода. Акция действовала весь период проведения чемпионата мира по футболу в России. Сам промокод можно было узнать, посмотрев рекламный ролик ВСК в Youtube.



На своем сайте ВСК пояснила, что рекламный ролик появится именно 15 июня - в день начала чемпионата мира. При этом страховщик указал, что ролик будет транслироваться на телеканале "Матч ТВ" во время трансляции всех футбольных матчей турнира, в YouTube и на сайтах-партнерах, а также в социальных сетях.



Акция продолжилась и в Facebook. ВСК предложила сделать прогноз результата матча Россия-Испания. За верный прогноз компания обещала призы. В посте ВСК использовала официальный логотип FIFA. Подобная акция также была размещена Вконтакте.



Рассмотрение дела состоится 26 июля. В случае если нарушение будет доказано, ВСК может получить штраф в соответствии со статьей 14.33 КоАП РФ в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.



ВСК - общероссийская универсальная страховая компания, реализует более 100 видов современных страховых услуг. Компания имеет разветвленную региональную сеть, более 840 филиалов и отделений в основных административных и промышленных центрах России.



Компания специализируется на предоставлении услуг по страхованию ОСАГО, страхованию АВТОКАСКО, страхованию от несчастных случаев и болезней, ДМС.



Чистая прибыль страховой группы ВСК по МСФО по итогам I квартала 2018 года выросла более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2.8 млрд руб. Сборы группы за отчётный период увеличились на 76% до 24 млрд руб. Наибольший вклад внесли страхование жизни - 4.7 млрд руб. и АВТОКАСКО, сборы по которому выросли на 25% до 4.6 млрд руб. Страховые выплаты группы снизились на 7% до 6.8 млрд руб. Активы группы ВСК, по данным консолидированной отчётности, по состоянию на 31 марта составили порядка 110 млрд руб., капитал превысил 23 млрд руб. В консолидированной отчётности группы ВСК по состоянию на 31 марта 2018 года учитывались показатели следующих компаний: САО "ВСК", ООО "ВСК - Линия жизни", ООО "ИНТЕРИ", ООО "ВСК Милосердие".



"AK&M" от 20.07.2018