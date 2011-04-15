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23/07/2018
10:34

Российская валюта завершила минувшую пятидневку с заметной просадкой

Рубль не сильно изменился к бивалютной корзине на торгах в пятницу, слегка укрепившись в паре с долларом и уступив евро, который рванул к максимумам 9 мая на фоне подъема на Forex. По итогам сессии пара доллар/рубль обосновалась в районе 63.50 руб., евро/рубль расположилась вблизи отметки 74.40 руб. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекc" Игоря Ковалева.

После четырех недель роста, российская валюта завершила минувшую пятидневку с заметной просадкой. Основным драйвером ослабления курса отечественной валюты послужил сильный доллар, который, правда, начал сдавать позиции в конце прошлой недели и начале новой под воздействием вербальных интервенций Трампа, недовольного крепким курсом национальной валюты. Эффект от "ястребиной" риторики Пауэлла сошел на нет, и теперь USD нужны свежие драйверы для поддержания энтузиазма. Если в ближайшее время они не появятся, игроки продолжат фиксировать прибыль, что сыграет на руку рублю.

В пользу восстановления российской валюты также может сыграть пик налоговых выплат. А вот нефть остается "темной лошадкой" среди факторов, оказывающих влияние на поведение рубля. Несмотря на ослабление связи между двумя активами, рубль ощущает на себе эффект от настроений в сырьевом сегменте, где по-прежнему преобладают медвежьи настроения. Таким образом, на старте торгов понедельника "россиянин" может показать нейтральной открытие, а далее тон будет задавать доллар. Если он вернется к росту на Forex, пара доллар/рубль будет стремиться к отметке 64 руб.


"AK&M" от 23.07.2018
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