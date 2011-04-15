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23/07/2018
12:10

"Газпром нефть" продаст 48.999% "Газпромнефть-Востока" за $301.995 млн

Совет директоров ПАО "Газпром нефть" 20 июня согласовал приобретение доли в уставном капитале ООО "Газпромнефть-Восток" путём внесения в него дополнительного вклада в размере 7.132 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Оплата вклада также возможна путём зачёта встречных требований по договорам займа, в результате чего номинальная стоимость принадлежащей "Газпром нефти" доли в размере 99.9992% уставного капитала "Газпромнефть-Востока" составит не более 7.145 млрд руб.

Совет также согласовал приобретение ООО "ГПН-Инвест" 0.0008% уставного капитала "Газпромнефть-Востока" путём внесения в него дополнительного вклада в размере не более 57.06 тыс. руб.

Кроме того, согласовано последующее отчуждение "Газпром нефтью" 44% "Газпромнефть-Востока" номинальной стоимостью 3.144 млрд руб. в пользу компании Mubadala Petroleum Tomsk L.L.C., по цене не ниже рублёвого эквивалента $271.184 млн; отчуждение 4.9992% "Газпромнефть-Востока" номинальной стоимостью 357.195 млн руб. в пользу ООО "РФПИ Управление Инвестициями-15" по цене не ниже рублёвого эквивалента $30.811 млн; отчуждение компанией "ГПН-Инвест" 0.0008% "Газпромнефть-Востока" номинальной стоимостью 57.16 тыс. руб. в пользу "РФПИ Управление инвестициями-15" по цене не ниже рублёвого эквивалента $4.931 тыс.

ООО "Газпромнефть-Восток" ведёт нефтедобычу на 12-ти месторождениях в Томской области. Доказанные и вероятные запасы углеводородов на месторождениях компании оцениваются на уровне 40 млн т нефтяного эквивалента, или около 300 млн баррелей. В 2017 году компания добыла 1.6 млн т нефтепродуктов (около 33 тыс. баррелей в день).

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".





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