Пассажиропоток ГК "Аэрофлот" в первом полугодии вырос на 8.2% до 24.856 млн

Пассажиропоток группы компаний "Аэрофлот" в первом полугодии 2018 года вырос на 8.2% до 24.856 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении Аэрофлота.



Пассажирооборот увеличился на 7.7% до 63.987 млрд пассажирокилометров, занятость пассажирских кресел снизилась на 0.6 процентного пункта до 80%.



Перевозки грузов и почты выросли на 10.6% до 135.351 тыс. т, грузооборот - на 4.9% до 581.1 млн тоннокилометров, коммерческая загрузка - на 0.9 п.п. до 67.2%.



В июне 2018 года пассажиропоток группы увеличился на 11.4% до 5.243 млн по сравнению с годом ранее, пассажирооборот - на 9.4% до 13.238 млрд пассажирокилометров.



ГК "Аэрофлот" в прошлом месяце ввела в эксплуатацию девять лайнеров: два Boeing 777-300ER, два Airbus А320, два Boeing 737-800 и три SSJ100. Из парка был выведен один самолёт Airbus A320. По состоянию на 30 июня 2018 года парк группы насчитывал 350 воздушных судов.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



Пассажиропоток ГК "Аэрофлот" в январе-мае 2018 года вырос на 7.4% до 19.613 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Чистая прибыль ГК "Аэрофлот" по МСФО в 2017 году снизилась на 40.61% до 23.06 млрд руб. с 38.826 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.47% до 532.934 млрд руб. с 495.88 млрд руб., прибыль от операционной деятельности сократилась на 36.11% до 40.411 млрд руб. с 63.254 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 36.7% до 33.726 млрд руб. с 53.281 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 28.2% до 56.015 млрд руб. с 78.004 млрд руб., рентабельность по EBITDA - на 5.2 п. п. до 10.5%.



Чистый убыток ГК "Аэрофлот" по МСФО в I квартале 2018 года увеличился в 2.16 раза до 11.543 млрд руб. с 5.339 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 8.55% до 111.942 млрд руб. со 103.125 млрд руб.







"AK&M" от 23.07.2018