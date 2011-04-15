Чистый убыток КАМАЗа по РСБУ в первом полугодии составил 803.751 млн руб. против прибыли в 418.918 млн руб. годом ранее

Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" по РСБУ в первом полугодии 2018 года составил 803.751 млн руб. против прибыли в 418.918 млн руб. годом ранее. Об этом говорится в отчёте компании.



Выручка выросла на 7.89% до 62.129 млрд руб. с 57.587 млрд руб., убыток от продаж составил 233.748 млн руб. против прибыли в 1.896 млрд руб. за аналогичный период 2017 года, убыток до налогообложения - 1.04 млрд руб. против прибыли в 665.356 млн руб.



По словам финансового директора КАМАЗа Андрея Максимова, основными причинами временного снижения показателей компании стали сезонное колебание спроса и вступление в силу требований экологического класса "Евро-5" для грузовиков.



"Соответствие нормам класса "Евро-5" привело к росту себестоимости производства из-за установки дорогих систем нейтрализации выхлопных газов для достижения уровня "Евро-5", - отметил А.Максимов, - однако КАМАЗ не стал увеличивать цену для потребителя, что и привело к снижению маржи".



Ещё одной причиной возросших убытков А.Максимов назвал рост цен на графитированные электроды в конце 2017 года. По его словам, подорожание электродов было обусловлено ужесточением экологических требований в Китае, являющемся поставщиком данного расходного материала. Однако это удорожание не отразилось на стоимости камазовской продукции.



Тем не менее, благодаря принимаемым мерам по повышению эффективности бизнеса, снижению издержек, выводу на рынок автомобилей нового модельного ряда, по итогам текущего года КАМАЗ планирует выполнить бизнес-план и реализовать 43.1 тыс. грузовиков, обеспечив рост на 13% по сравнению с годом ранее. В результате этого в 2018 году ожидается получение прибыли по МСФО в размере 1.6 млрд. рублей.



В группу компаний ПАО "КАМАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КАМАЗ" 110 компаний, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Подразделения компании в I полугодии 2018 года выпустили более 18 тыс. машкомплектов, что на 9% превысило аналогичный показатель прошлого года.



Основными акционерами являются ГК "Ростех" - 49.9%, Avtoinvest Limited - 24.53%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4.25%, Европейский банк реконструкции и развития - 4%, Decodelement Services Limited - 2.73%.



Чистая прибыль группы "КАМАЗ" за 2017 год по МСФО увеличилась в 5.27 раза до 3.455 млрд руб. с 656 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 17.93% до 156.025 млрд руб. со 132.308 млрд руб., операционная прибыль - в 2.83 раза до 6.998 млрд руб. с 2.474 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 4.2 раза до 5.405 млрд руб. с 1.288 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 75.6% до 10.8 млрд руб. с 6.15 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 6.8% с 4.6%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.51 раза до 3.017 млрд руб. с 1.203 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 21.25% до 145.217 млрд руб. со 119.768 млрд руб., прибыль от продаж - в 4.06 раза до 6.758 млрд руб. с 1.664 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.59 раза до 3.928 млрд руб. с 1.519 млрд руб.



Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" по РСБУ в I квартале 2018 года составил 214.863 млн руб. против прибыли в 34.423 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 3.37% до 27.274 млрд руб. с 26.385 млрд руб.



"AK&M" от 23.07.2018