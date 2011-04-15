Внешэкономбанку не планируется передавать 14.7% акций ВТБ, И.Шувалов

Обсуждения по поводу передачи Внешэкономбанку (ВЭБ) 14.7% акций ВТБ, которые в настоящее время находятся в собственности банка "ФК Открытие", не ведутся. Как сообщают "Ведомости", об этом заявил председатель госкорпорации Игорь Шувалов.



"Я вчера внимательно ознакомился с комментарием замминистра финансов Алексея Моисеева. Я разделяю то, что он сказал. Но мы по этому поводу никакой работы не проводим", - пояснил И.Шувалов, добавив, что этот вопрос в первую очередь должны обсуждать Минфин и ЦБ.



Ранее, 19 июля А.Моисеев заявил, что Минфин считает "не очень правильным" нахождение в собственности "ФК Открытие" крупного пакета ВТБ. Президент ВТБ Андрей Костин, в свою очередь, ранее говорил, что "ФК Открытие" вряд ли продаст пакет акций ВТБ на рынке, так как это могло бы дестабилизировать банк.



Ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщил, что правительство рассматривает возможность передачи ВЭБу акций ВТБ, которые сейчас принадлежат банку "ФК Открытие". Передача пакета акций может стать одним из способов докапитализации ВЭБа, уточняло агентство.



О предстоящей докапитализации ВЭБа в мае заявил Президент РФ Владимир Путин. Ни сумму, ни условия докапитализации он уточнять тогда не стал. Напомним, в 2017 году убыток ВЭБа составил 287.7 млрд руб.



"ФК Открытие" собрал пакет акций ВТБ в 2014 году, ещё до начала процесса санации банка (август 2017 года). Предправления "ФК Открытие" Михаил Задорнов в интервью Financial Times говорил, что банк потратил слишком много денег на покупку акций ВТБ. Из-за того что акции ВТБ резко подешевели, "ФК Открытие" понёс миллиардные потери. Так как "ФК Открытие" владеет крупным пакетом ВТБ, М.Задорнов и член правления Александр Соколов в мае текущего года вошли в набсовет ВТБ.



Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



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