Более 70 домов по программе реновации начнут строить осенью

Этой осенью начнут строить более 70 домов по программе реновации, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится на официальном сайте мэра Москвы.



Их введут в эксплуатацию в 2021 году.

Работы будут идти практически во всех округах города. В ближайшее время они стартуют в САО, СВАО и ВАО.



Жители пятиэтажек в четырёх округах переезжают в готовое жилье. Для программы передали уже построенные дома в Юго-Западном, Восточном, Западном и Северо-Восточном округах. Процесс переселения первых домов, вошедших в программу реновации, стартовал в феврале этого года в ВАО.



Программу реновации утвердили 1 августа прошлого года. Сейчас в нее входит 5171 дом. Новое жилье получат более миллиона человек. Все они переедут в квартиры с отделкой комфорткласса. Участники программы получают равнозначные квартиры, жилая площадь которых не меньше, а общая - больше, чем в старом доме. При желании можно приобрести дополнительные метры и (или) увеличить число комнат за доплату, получив десятипроцентную скидку.





"AK&M" от 23.07.2018