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23/07/2018
13:21

Банки во II квартале увеличили количество выданных кредитных карт на 59.1%

Количество выданных новых кредитных карт в апреле-июне 2018 года составило 2.42 млн, увеличившись на 59.1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

Самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах (среди 40 регионов-лидеров по объёмам данного вида розничного кредитования) отмечено в Москве (150.2 тыс.), Московской области (114.5 тыс.), Краснодарском крае (87.4 тыс.), Санкт-Петербурге (83.8 тыс.), Свердловской области (73.2 тыс.) и Республике Башкортостан (72.7 тыс.).

Наименьшее количество кредитных карт было выдано в Ульяновской (19.7 тыс.), Тверской (20 тыс.), Владимирской (20 тыс.) и Архангельской (20.1 тыс.) областях, а также в Республике Саха (Якутия) (20.4 тыс.).


"AK&M" от 23.07.2018
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