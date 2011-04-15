Ингосстрах подтвердил действие страховки для клиентов "Натали Турс"

Страховые полисы выезжающих за рубеж СПАО "Ингосстрах", купленные туристами в составе турпакетов "Натали Турс", являются действующими, несмотря на проблемы, возникшие в деятельности туроператора. Все свои обязательства перед туристами "Натали Турс" по полисам выезжающих за рубеж Ингосстрах выполнит в полном объёме согласно заключенным договорам. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Ингосстрах напоминает, что страховые полисы начинают действовать с момента пересечения туристами границ зарубежных государств. При наступлении страховых случаев туристам следует обращаться в ассистанскую компанию по телефонам, указанным в полисе или на сайте Ингосстраха, для организации оказания медицинской и медико-транспортной помощи.



С 30 июня туроператор "Натали Турс" отменил все чартерные рейсы на курорты. С 4 июля аннулировал все туры, в том числе и полностью оплаченные, с вылетами до 30 сентября.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 23.07.2018