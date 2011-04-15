"Газпром нефть" в I полугодии на 13% увеличила производство моторного топлива

По итогам I полугодия 2018 года собственные нефтеперерабатывающие заводы "Газпром нефти" — Омский и Московский — повысили объем переработки на 11% до 15.20 млн т нефти. Основной рост пришелся на дизельное топливо и высокооктановые бензины Евро-5, суммарное производство которых возросло на 13.6% (до 4.29 млн т) и 12.5% (до 3.52 млн т) — соответственно. Рост выпуска продукции обеспечили проекты программы модернизации Омского и Московского НПЗ, которую продолжает "Газпром нефть". Об этом говорится в сообщении компании.



Перерабатывающие предприятия также увеличили совокупный выпуск судового топлива на 12% до 1.24 млн т и авиационного керосина — на 6.4% до 1.15 млн т. Производство товарных дорожных и строительных битумов возросло на 29% до 882 тыс. т. Сохранилась тенденция на снижение выпуска мазута, который остался практически на уровне



I полугодия 2017 года при существенном росте объема переработки. По итогам I полугодия 2018 года Омский и Московский НПЗ обеспечили рост глубины переработки на 1.6 п.п. и 2.4 п.п — до 92.4% и 83.8% соответственно.



"Рост эффективности производства — это результат программы модернизации НПЗ, внедрения современных цифровых систем повышения эффективности, развития профессиональных компетенций сотрудников. Продолжение программы модернизации собственных российских НПЗ "Газпром нефти" позволит достичь к 2020 году выхода светлых нефтепродуктов на уровне не менее 80% и глубины переработки не менее 95%. Кроме того, разрабатываемая нами единая цифровая платформа управления производством, логистикой и сбытом обеспечит дальнейший рост эффективности всей цепочки создания стоимости", — сообщил заместитель генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.



"Газпром нефть" проводит масштабную программу модернизации Омского и Московского НПЗ, совокупным объемом инвестиций более 550 млрд рублей. В рамках первого этапа модернизации были построены и реконструированы ключевые технологические установки, позволившие предприятиям полностью перейти на выпуск моторных топлив Евро-5, существенно повысив энергоэффективность и экологичность производства. Сейчас продолжается реализация второго этапа программы модернизации, в результате которого глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вырастет до уровня лучших мировых показателей.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".









"AK&M" от 23.07.2018