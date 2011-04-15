В Госдуму внесен законопроект о Единой информационной системе проверки сведений об абоненте

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий создание Единой информационной системы проверки сведений об абоненте. Инициатива направлена на недопущение требований кредитора вернуть просроченную задолженность от лиц, не имеющих никакого отношения к долгам предыдущего владельца сим-карты. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Авторы законодательной инициативы предлагают создать Единую информационную систему проверки сведений об абоненте - физлице и о пользователях услугами связи абонента - юрлица, ИП либо физлица.



Как отмечается в пояснительной записке, поступают многочисленные жалобы на финансовые организации от граждан, связанные с тем, что им поступают требования об уплате задолженности за неизвестного им человека. Причина этого заключается в том, что оператор связи предоставил новому абоненту сим-карту, которая ранее была у другого человека. Таким образом, у нового абонента появляется так называемый "токсичный" телефонный номер, на который звонят коллекторы и другие кредиторы.



"Использование указанных номеров кредиторами при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности доставляет массу неудобств лицам, не имеющим никакого отношения к долгам предыдущего владельца сим-карты", - отмечают авторы законопроекта.



"Эти же "токсичные" сим-карты существенно повышают риски использования мобильных телефонов для подтверждения юридически значимых действий при взаимодействии граждан с бюро кредитных историй и различными государственными информационными системами", - говорится в пояснительной записке.



Кроме того, с мобильного телефона проходит упрощенная идентификация клиентов-физлиц в рамках закона о противодействии отмываю доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и эта процедура также порождает значительные риски из за использования "токсичных" сим-карт.



В различных секторах финансового рынка возникают и нарастают с течением времени сходные по своей природе риски совершения операций неуполномоченными лицами либо лицами, имеющими умысел на совершение правонарушения с использованием ложной информации о факте принадлежности номера мобильного телефона иному лицу, отмечают авторы законопроекта.



"Как правило, при заключении договора с кредитной организацией гражданин оставляет сведения о себе, в том числе и номер телефона. В настоящее время банки не могут проверить подлинность данных. Предлагаемая нами система проверки поможет им мгновенно определить, кому на самом деле принадлежит номер телефона - заемщику или кому то другому", - подчеркнул один из авторов законопроекта председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.





"AK&M" от 23.07.2018