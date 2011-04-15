ВТБ открыл группе компаний "Невада Групп" кредитную линию на 3.3 млрд руб.

ВТБ открыл группе компаний "Невада Групп" кредитную линию в размере 3.3 млрд руб. сроком на 7 лет. Об этом говорится в сообщении банка.



Заемные средства предоставляются на строительство торгово-развлекательного комплекса в Хабаровске.



ТРК "Броско Молл" площадью 80 тыс. кв. м станет крупнейшим на Дальнем Востоке. Он будет включать 150 магазинов, фудкорт, кинотеатр с первым в регионе залом IMAX.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.





"AK&M" от 23.07.2018