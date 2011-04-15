Ингосстрах первым на рынке запустил онлайн-продажи классических полисов ДМС для физических лиц

Ингосстрах запустил уникальную программу добровольного медицинского страхования (ДМС) для физических лиц, доступную для оформления на сайте www.ingos.ru. Для получения полиса не потребуется посещать офис или отправлять документы в компанию, заключить договор теперь можно онлайн. Продукт рассчитан на широкую аудиторию и представлен для всех регионов России. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Страховой полис может быть оформлен сроком на 1 год и включает базовую опцию "поликлиника". Клиент самостоятельно может расширить покрытие за счет включения в него услуг скорой помощи и стационара при экстренной госпитализации, стоматологического обслуживания, а также аптечного обеспечения. Максимальный лимит по договору установлен в размере 3 млн рублей, что по оценкам компании покроет более 95% запросов клиентов в данном сегменте.



Процесс оформления, как всегда, очень прост и состоит из нескольких этапов: прежде всего, необходимо ввести данные о возрасте и поле застрахованного, а также указать город, в котором будет оказано лечение. Сайт предложит все доступные варианты страхования и отобразит расчетную стоимость по каждому из них. Останется только заполнить информацию о застрахованных, а для ряда регионов ответить на простой медицинский опросник о наличии или отсутствии истории болезни. После оплаты полис будет направлен на e-mail клиента, размещен в его личном кабинете и мобильном приложении, а также отправлен в медицинские учреждения.



В страховой полис ДМС по умолчанию входят такие важные сервисы, как круглосуточные онлайн-консультации врачей (телемедицина), вызов врача на дом, линия психологической помощи, массаж и физиотерапия, а также лабораторные и инструментальные исследования любой сложности (по назначению врача).



В рамках программы ДМС Ингосстрах сотрудничает более чем с 2.8 тыс. медицинскими центрами по всей стране. Клиенты смогут ознакомиться с полным списком учреждений, доступных в их городах проживания, на сайте во время оформления полиса. Порядок получения медицинских услуг зависит от конкретной программы страхования. К примеру, по программам поликлинического и стоматологического обслуживания застрахованный самостоятельно обращается в лечебное учреждение из списка доступных, а в случае экстренной госпитализации обследование и лечение будут организованы через медицинский контакт-центр в наиболее подходящем стационаре.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 23.07.2018