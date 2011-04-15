Авиакомпания "АЛРОСА" с августа начинает полёты в Китай

Авиакомпания "АЛРОСА" получила разрешения от авиационных властей КНР на выполнение программы полётов в эту страну, а также согласовала с аэропортами КНР и России время вылета и прибытия. Об этом говорится в сообщении компании "АЛРОСА".



Первые рейсы из Барнаула, Томска, Кемерово в аэропорт "Феникс" города Санья стартуют 13 августа 2018 года. Из Читы, Благовещенска и Новокузнецка самолеты авиакомпании начнут выполнять перелеты 3 сентября.



Данные маршруты будут обслуживать комфортабельные воздушные суда Boeing 737-800. Билеты и туристические пакеты на базе указанных рейсов реализует туристический оператор "Жемчужная река".



АО "Авиакомпания АЛРОСА" - российская авиакомпания, осуществляющая региональные перевозки в Якутии, регулярные и чартерные перевозки по России, чартерные международные перевозки в страны СНГ, Азии и Европы, грузовые перевозки и специальные авиационные работы. Базируется в аэропортах Мирный и Домодедово. Помимо регулярных и чартерных перевозок предприятие также осуществляет граунд хендлинг в таких аэропортах, как Мирный, Полярный, Айхал, Ленск. В настоящее время авиакомпания "АЛРОСА" эксплуатирует более 40 воздушных судов разных типов, в том числе пассажирские Boeing-737-800, Ан-24, Ан-26-100, Ан-38-100, Ту-134Б, Ту-154М



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль АК "АЛРОСА" по итогам января-июня 2018 года составила 52.2 млрд руб. - почти на 8.5 млрд руб., или на 19% больше, чем годом ранее. Выручка ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ за первые шесть месяцев 2018 года составила почти 126 млрд руб., что на 10 млрд руб., или на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлияло, прежде всего, изменение ассортимента и средних цен реализуемой продукции, вызванное более высоким спросом на средне- и крупноразмерное сырьё. В первом полугодии компания на 19% - с 4.69 млрд до 3.92 млрд руб. - снизила управленческие расходы.



"AK&M" от 23.07.2018