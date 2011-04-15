Ингосстрах выплатил возмещение в связи с пожаром на пивоваренном заводе

Ингосстрах выплатил более 1.7 млн руб. по факту пожара, произошедшего на пивоваренном заводе 23 февраля 2018 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



В огне пострадало производственное оборудование.

Имущество клиента застраховано в Ингосстрахе от пожара, стихийных бедствий, взрыва бытового газа, повреждения водой, грабежа, злоумышленных действий третьих лиц, падения пилотируемых летательных объектов или их обломков и других рисков. Страховая сумма по договору составляет 24.1 млн руб.



Договор заключен на 2 года и действует с 31 августа 2017 года по 25 июля 2019 года.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 23.07.2018