СКФО может передать Газпрому и Россетям свои энергоактивы за долги

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рекомендовал руководителям регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) оплатить долги перед ПАО "Газпром" и ПАО "Российские сети" местными энергосетевыми активами. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы заседания правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.



В документе отмечается неэффективная работа глав регионов СКФО по исполнению поручений, данных правительством ранее. Руководители Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии - Алании и Чечни должны будут лично возглавить территориальные межведомственные рабочие группы по топливно-энергетическому комплексу и обеспечить оплату газа и электричества местными бюджетными организациями.



Главы Газпрома и Россетей Алексей Миллер и Павел Ливинский должны будут проанализировать работу руководителей северокавказских регионов и разработать программу модернизации газораспределительных и электрических сетей в СКФО.







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