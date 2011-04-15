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23/07/2018
16:13

СКФО может передать Газпрому и Россетям свои энергоактивы за долги

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рекомендовал руководителям регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) оплатить долги перед ПАО "Газпром" и ПАО "Российские сети" местными энергосетевыми активами. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы заседания правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

В документе отмечается неэффективная работа глав регионов СКФО по исполнению поручений, данных правительством ранее. Руководители Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии - Алании и Чечни должны будут лично возглавить территориальные межведомственные рабочие группы по топливно-энергетическому комплексу и обеспечить оплату газа и электричества местными бюджетными организациями.

Главы Газпрома и Россетей Алексей Миллер и Павел Ливинский должны будут проанализировать работу руководителей северокавказских регионов и разработать программу модернизации газораспределительных и электрических сетей в СКФО.



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