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23/07/2018
16:38

"Газпром нефть" хочет продать зрелые месторождения в ЯНАО

ПАО "Газпром нефть" хочет продать Средне-Итурское нефтяное месторождение в Ямало-Ненецком АО. Об этом газете "КоммерсантЪ" рассказали источники в отрасли.

Лицензия на Средне-Итурское принадлежит "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазу", а его разработкой занимается филиал "Газпромнефть-Муравленко" (ведёт добычу на 15-ти месторождениях).

По словам одного из собеседников издания, "Газпром нефть" рассматривает продажу и других зрелых месторождений Муравленковской группы. Для этого в апреле из "Ноябрьскнефтегаза" было выделено ООО "Нефтегазодобывающее управление "Муравленковскнефтегаз".

Как заявили "Ъ" в "Газпром нефти", для повышения эффективности ведётся работа по оптимизации портфеля добычных активов. Выделен ряд активов, в том числе Средне-Итурское, относящихся к категории зрелых месторождений и имеющих ограниченный потенциал роста добычи. "Мы проводим оценку различных вариантов - как повышения эффективности их разработки собственными силами, так и возможность их продажи и реинвестирования полученных средств в проекты компании с более высокой рентабельностью, - сообщили в компании. - Процесс ещё находится на самом раннем этапе".

Средне-Итурское месторождение разрабатывается с 1993 года, степень его выработанности уже более 60%. Добыча затрудняется высокой степенью обводнённости - в среднем около 90%. Запасы по категории A+B+C1 составляют около 10 млн т нефти. В 2015 году добыча составляла 277 тыс. т, текущий уровень не раскрывается.

"Газпром нефть" не первый год проводит оптимизацию активов за счёт продажи "хвостовых" месторождений, а также привлечения партнёров к разработке трудноизвлекаемых запасов (тризов). Так, в 2017 году компания продала два небольших месторождения в регионе - стоявшие на балансе "Ноябрьскнефтегаза" Западно-Ноябрьское и Южно-Ноябрьское месторождения ООО "Центргеко". Также "Газпром нефть" продаёт консорциуму РФПИ и арабской Mubadala за $325 млн 49% в компании "Газпромнефть-Восток", разрабатывающей месторождения в Томской области.

Эксперты считают, что Средне-Итурское стоит не больше $15 млн, но найти покупателей на него будет непросто.

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".

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