Сургутнефтегаз пытается продать своего страховщика

ПАО "Сургутнефтегаз" пытается продать дочернее страховое общество "Сургутнефтегаз". Об этом рассказали "Ведомостям" три человека, получившие информацию от сотрудников страховщика.



Продать страховую компанию Сургутнефтегаз пытался ещё полтора назад, говорит один из собеседников. Тогда переговоры велись с несколькими разными интересантами, в числе которых был "Согаз". Этот вопрос обсуждался с ним ещё до смены руководства, но до детального рассмотрения сделки дело не дошло.



С первого раза продать СО "Сургутнефтегаз" не удалось: стоимость компании была завышена, так как её акционер "не очень адекватно оценивал стоимость", объяснил один из собеседников издания.



В 2017 году Сургутнефтегаз вернулся к идее продать страховую "дочку": в конце года представители страховщика просили аналитиков оценить её стоимость.



Представитель страхового общества Сургутнефтегаза от комментариев отказался, представитель материнской НК запрос "Ведомостей" оставил без ответа, так же поступил и представитель "Согаза".



Страховое общество "Сургутнефтегаз" работает преимущественно в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и страхует в основном корпоративный сектор. В 2017 году Сургутнефтегаз собрал 3 млрд руб. премий, заняв 51-е место среди чуть более чем 200 страховщиков, следует из данных ЦБ.



В начале 2018 года ряд "дочек" НК "Сургутнефтегаз", в том числе страховая, попали под санкции США. Тем не менее, актив может быть интересен кому-то из крупных компаний - при условии что после сделки за покупателем сохранится его корпоративный бизнес, прежде всего гарантия страховать нефтегазовые риски акционера. полагает управляющий директор НРА Павел Самиев.



ПАО "Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших компаний нефтяной отрасли России. Основные рынки сбыта компании - регионы Северо-Запада России. Согласно независимой оценке, проведённой по МСФО, извлекаемые запасы нефти и газа компании составляют около 2.5 млрд т нефтяного эквивалента. Акционеры компании не раскрываются.



Чистая прибыль Сургутнефтегаза в 2017 году составила 149.7 млрд руб. против убытка в 104.8 млрд руб. годом ранее. Выручка компании выросла на 15% до 1.144 трлн руб. Прибыль от продаж составила 232.21 млрд руб. по сравнению с 235.456 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"