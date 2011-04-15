Россия выиграла первый спор в ВТО

Секретариат ВТО распространил доклад третейской группы по результатам рассмотрения спора между Россией и Украиной в связи с антидемпинговыми мерами в отношении нитрата аммония российского происхождения (DS493). Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития России.



Спор был инициирован Россией в мае 2015 года. Причиной стали нарушения норм ВТО, допущенные украинскими уполномоченными органами при пересмотре антидемпинговой меры в отношении российского нитрата аммония, по результатам которого в 2014 году срок действия меры был продлен на очередной пятилетний период. В частности, для расчета себестоимости российской продукции не учитывались цены на энергоносители на российском рынке, а использовались цены на рынках третьих стран (применялась так называемая методика "энергокорректировок").



Третейская группа признала большинство российских претензий обоснованными, усмотрев в действиях украинской стороны нарушения норм ВТО. Применение методики "энергокорректировок", включение в охват пересмотра производителя, который был признан не демпингующим, отдельные процедурные аспекты пересмотра были признаны не соответствующими нормам организации. Третейская группа вынесла рекомендацию Украине устранить нарушения.



Объем поставок нитрата аммония в Украину составлял более $200 млн. в год. Россия ведет аналогичный спор с ЕС, так же инициированный в мае 2015 года. Обжалуется сама методика "энергокорректировок", а также продление действия рассчитанных с ее применением антидемпинговых пошлин по результатам плановых пересмотров антидемпинговых мер в отношении российского нитрата аммония и сварных труб. Сейчас в ЕС действует три антидемпинговые меры, введенные с применением "энергокорректировок" - в отношении нитрата аммония, сварных и бесшовных труб. Ущерб от действия этих мер для России многократно больше, чем ущерб от обжалованной антидемпинговой меры Украины. Россия безуспешно пыталась добиться отмены этих мер путем двустороннего политического диалога с ЕС с 1996 года. Минэкономразвития России рассчитывает, что итоги спора с Украиной благоприятно скажутся на ходе спора Российской Федерации с ЕС.





"AK&M" от 23.07.2018