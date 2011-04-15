ЦБ обнаружил признаки вывода активов из АК Банка

Временная администрация по управлению АО "АК Банк", назначенная ЦБ в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, установила, что руководством банка совершены сделки, направленные на вывод ликвидных активов посредством кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности, а также путем перевода долга и переуступки прав требования по кредитным договорам юридических лиц. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Кроме того, руководство банка воспрепятствовало деятельности временной администрации путём уклонения от передачи правоустанавливающих документов на активы банка на 1.3 млрд руб.



По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 18.7 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами в размере более 25 млрд руб.



Арбитражный суд Самарской области 21 мая 2018 года принял решение о признании банка банкротом. Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов.



Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и должностными лицами банка, ЦБ направил в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет.





"AK&M" от 23.07.2018