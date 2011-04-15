Дайджест газеты "Коммерсант" от 24 июля 2018 года



СОФТУ ГРОЗИТ РАЗРАБОТКА

IT-КОМПАНИИ ПРОСЯТ УТОЧНИТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШПИОНСКИХ СРЕДСТВ



Законопроект ФСБ о шпионской технике, появившийся после резонансного уголовного дела в отношении курганского фермера, купившего GPS-трекер для коровы, может оказаться опасным для разработчиков софта. По мнению участников IT-рынка, предложенное ФСБ определение средств для негласного получения информации может включать в себя ПО, которое передает разработчику информацию о попытках взлома или ошибках. Угроза уголовной ответственности за такой софт приведет к росту пиратства, считают разработчики.





ДМИТРИЙ ОВСЯННИКОВ ГОТОВ РАБОТАТЬ БЕЗ ДЕПУТАТОВ

ОТНОШЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА И ПАРЛАМЕНТА СЕВАСТОПОЛЯ ПОРТЯТСЯ ВСЕ УВЕРЕННЕЕ





Вчера конфликт заксобрания Севастополя и губернатора города Дмитрия Овсянникова вышел на новый уровень. Господин Овсянников раскритиковал работу заксобрания в резких выражениях, заявив, что готов найти "способ, как развиваться дальше" без парламента. Депутаты говорят, что это возможно, но лишь до утверждения бюджета города на очередной год.





ЭЛЛЕ ПАМФИЛОВОЙ ХОТЯТ ДАТЬ СОВЕТ В ПЕТЕРБУРГЕ

ПОЛОВИНЕ ЧЛЕНОВ ГОРОДСКОГО ИЗБИРКОМА НЕ ПОНРАВИЛАСЬ КАНДИДАТУРА НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ





Семь членов избиркома Санкт-Петербурга обратились к председателю Центризбиркома (ЦИК) Элле Памфиловой с просьбой проконсультироваться с ними перед принятием решения о новом председателе комиссии. Подписи под обращением поставили члены горизбиркома, лояльные спикеру регионального заксобрания Вячеславу Макарову, который конфликтует с администрацией Петербурга. Авторов обращения не устраивает кандидатура главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу Виктора Миненко, которого в пятницу ЦИК рекомендовал назначить членом комиссии. "Пусть рассматривают",- заявил "Ъ" зампред ЦИКа Николай Булаев, подчеркнув, что петербургский избирком обязан рассмотреть предложенную ЦИКом кандидатуру.





В ХРАНИЛИЩАХ ТОПЛИВА НА ВОСТОЧНОМ ПРОПАЛИ СОТНИ МИЛЛИОНОВ

ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЬ ФГУП ПРИ СПЕЦСТРОЕ ОБВИНЯЕТСЯ В ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ





Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО фигуранта громкого расследования масштабных хищений при строительстве космодрома Восточный - бывшего главу ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России Александра Никитина. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при возведении хранилищ для ракетного топлива. Возглавляемое господином Никитиным предприятие, по данным следствия, перечислило компании-подрядчику почти 1 млрд руб., но все объекты в отведенные сроки построены не были. Следователи СКР, возбудившие уголовное дело после проверки ФСБ, оценивают причиненный ущерб более чем в 665 млн руб. При этом к господину Никитину вскоре у следствия могут возникнуть новые претензии, связанные со злоупотреблениями при строительстве жилых домов для персонала Восточного.





КАПИТАН И КОММЕРСАНТ ЗАРАБОТАЛИ НА ДИЗЕЛЕ

НА ЧЕРНОМОРСКОМ ФЛОТЕ ВЫЯВЛЕНЫ ХИЩЕНИЯ ПРИ РЕМОНТЕ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК





Как стало известно "Ъ", Следственный комитет расследует уголовное дело, по которому проходят начальник службы эксплуатации и ремонта кораблей Черноморского флота капитана первого ранга Евгений Гущин и гендиректор ООО "Компания "Энергоремонт"" Сергей Шипицын. Им инкриминируют мошенничество при ремонте и обслуживании силовых установок боевых кораблей. Работы, по версии следствия, выполнялись с использованием бывших в употреблении деталей, которые оплачивались военными как новые. Господина Шипицына по ходатайству следствия взяли под стражу, а у семьи капитана Гущина в счет погашения ущерба арестовали автомобиль Subaru Forester.





ФСБ ОКАЖЕТ МЕДВЕДЮ УСЛУГУ

"Ъ" РАЗОБРАЛСЯ, ПОЧЕМУ СЛУЖБА РЕШИЛА РАСШИРИТЬ СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ЖИВОТНЫХ





Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ предложила обновить список "стратегически важных ресурсов", которые запрещено без разрешения вывозить из России. Кроме уже перечисленных там нефти, газа и этилового спирта, документ предлагается дополнить бурыми и гималайскими медведями, а также кабаргой: в ФСБ утверждают, что их массово убивают, чтобы потом продавать части их тел на нелегальных зарубежных рынках. Опрошенные "Ъ" экологи одобряют эти меры, но подчеркивают, что проект ФСБ касается только вывоза этих видов за границу, хотя проблемы у них возникают и внутри страны. Экологи требуют добавить медведей в Красную книгу, против чего выступает Минприроды.





ИНТЕРНЕТ ЗАПЛАТИТ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

МИНКОМСВЯЗЬ ОЦЕНИЛА ЗАТРАТЫ ОНЛАЙН-КОМПАНИЙ НА "ЗАКОН ЯРОВОЙ"



Затраты интернет-компаний на исполнение "закона Яровой" могут оказаться меньше, чем предполагалось, следует из документов Минкомсвязи. Так, Rambler Group может потратить на него около 11 млн руб. единоразово и еще около 1,4 млн руб. ежегодно. Оценки могут быть занижены, для более крупных компаний затраты могут достигнуть почти 1 млрд руб., не исключают эксперты.





"МОЛЧУНОВ" ВЫВОДЯТ ИЗ КАПИТАЛА

ЦБ ГОТОВ СМЯГЧИТЬ УСЛОВИЯ КОНВЕРТАЦИИ НАКОПЛЕНИЙ В ИПК



В ЦБ готовы определиться с судьбой 1,8 трлн руб. пенсионных накоплений "молчунов" после введения индивидуального пенсионного капитала (ИПК). В отличие от клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ), накопления которых будут конвертированы в ИПК автоматически, "молчуны" смогут отказаться от ИПК и оставить все как есть - их накоплениями по-прежнему будет управлять ВЭБ. Такой же сценарий в ЦБ считают возможным и для клиентов частных управляющих компаний.





ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ЛЕГЛИ ПОПЕРЕК "РОСТЕХА"

ОЛЕГ БЕЛОЗЕРОВ СЧЕЛ ИДЕИ СЕРГЕЯ ЧЕМЕЗОВА СЛИШКОМ РИСКОВАННЫМИ



Глава ОАО РЖД Олег Белозеров выступил против идеи президента "Ростеха" Сергея Чемезова об унификации ремонта вагонов. Он считает, что могут возникнуть риски монополизации ремонтного рынка, ограничения курсирования отремонтированных вагонов по странам с российской шириной колеи, а также удорожания ремонтов. В качестве альтернативы ОАО РЖД и Минтранс предлагают не распространять новые правила на вагоны, выпущенные до августа 2014 года.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 24.07.2018