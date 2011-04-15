Дайджест газеты "Ведомости" от 24 июля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 24 июля 2018 года.





"РОСНЕФТЬ" ПЕРЕТЕКАЕТ В СУД



За что "Роснефть" требует почти 90 млрд рублей с партнеров по "Сахалину-1". Госкомпания может обвинять их в добыче нефти со своего месторождения, соседствующего с месторождением консорциума.



"Роснефть" подала в Арбитражный суд Сахалинской области иск к участникам нефтегазового проекта "Сахалин-1" 13 июля. "Роснефть" требует суммарно 89,1 млрд руб. с российских "дочек" американской ExxonMobil (30% в проекте "Сахалин-1"), японской Sodeco (20%) и индийской ONGC Videsh (20%), а также со своих структур "Сахалинморнефтегаз-шельф" и "РН-астра" (20%). Претензии к ответчикам рассчитаны пропорционально их долям в проекте "Сахалин-1".



Суть претензий к партнерам по "Сахалину-1" в определении суда не описана. Но можно сделать вывод, что нефть с месторождения "Роснефти" "Северное Чайво" может перетекать на площади находящегося по соседству месторождения "Чайво", с которого ведут добычу партнеры по "Сахалину-1".





ОДНОЭТАЖНАЯ РОССИЯ



В России все меньше строят многоквартирное жилье. Впервые за постсоветский период большую часть нового жилья составили частные дома.



В первом полугодии в России введено 29 млн кв. м жилья, это на 3,8% больше, чем годом ранее (тогда было построено 28 млн кв. м), свидетельствуют данные Росстата. При этом резко выросла доля индивидуального домостроения (почти на 12% по сравнению с январем - июлем 2017 г.) и составила 15,3 млн кв. м. Площадь введенных многоквартирных домов снизилась на 17% до 13,7 млн кв. м (16,5 млн кв. м в первом полугодии 2017 г.).



Наиболее драматичное падение зафиксировано в июне.



ФУТБОЛ ПОМОГ ПИВОВАРАМ



Продажи пива в России выросли впервые за несколько лет. На руку пивоварам сыграли чемпионат мира по футболу и теплая погода.



В первом полугодии продажи пива в натуральном выражении в России выросли на 8% до 2,23 млрд л (или 223 млн дал), подсчитал официальный поставщик исследований для чемпионата мира по футболу 2018 г. Nielsen. До этого продажи падали: на 6% год к году в первом полугодии 2017 г., согласно Nielsen.



Рост подтверждают также ритейлеры и производители пива. Так, продажи пива в торговой сети "Перекресток" превысили прогноз на 5-10%.



Основные причины роста - теплое лето и чемпионат мира, проходивший в России с 14 июня по 15 июля, сообщили собеседники "Ведомостей". Заметнее всего продажи выросли в мае и июне, когда погода оказалась значительно теплее, чем в аналогичный период прошлого года.





СКИДКА ПО BIG DATA



"Мегафон" проанализировал абонентов с помощью big data. На основе этого анализа он будет предлагать им скидки и бонусы.



Российским сотовым операторам негде взять новых абонентов, а конкурировать тарифами уже не получается - они и так очень низкие, рассуждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Один из способов сократить отток клиентов - персональные предложения скидок и бонусов, отмечает он.



Вчера о запуске такой программы объявил "Мегафон". Проанализировав с помощью big data поведение абонентов, он решил предложить им дополнительные скидки и сторонние сервисы, бонусы за пополнение счета, кэшбэк на покупки, оплаченные с карты оператора.



Персональные предложения есть не только у "Мегафона", но и других операторов.





МИНФИН США УКРЕПИЛ РУБЛЬ



Рубль начал неделю ростом на Московской бирже после падения на прошлой неделе.



К открытию торгов доллар подешевел на 11 коп. до 63,38 руб., евро подорожал на 25 коп. до 74,25 руб. К вечеру рубль скорректировался до 63 руб. за доллар и 73,8 руб. за евро (данные на 18.40 мск).



Рубль чувствует себя лучше, чем валюты других развивающихся стран, говорят эксперты: "Рынок благосклонно воспринял заявления минфина США после того, как UC Rusal представила в ведомство план по выходу из-под санкций". Позитивные сообщения по UC Rusal позволили немного сбавить общий санкционный накал и стабилизировать курс.





РЫНОК ТРУДА ДЛЯ МОЛОДЫХ



Где молодому специалисту проще найти работу? В каких отраслях и на каких должностях их ждут работодатели?



По данным портала Career.ru (проект HeadHunter), в первом полугодии 2018 г. молодые люди разместили на HeadHunter 2,3 млн резюме, но работодатели смогли предоставить им всего 250 183 вакансии. На одно рабочее место в среднем претендовало 7,4 человека - конкуренция среди молодых специалистов гораздо выше, чем среди всех остальных соискателей (4,5 резюме на место).



В июне этого года уровень безработицы в России составлял 5%, а среди молодежи в возрасте 20-24 года - 13,5%, сообщается в исследовании.



Компании часто не рассматривают резюме молодых специалистов, потому что их наем обходится дороже, чем наем других кандидатов.





ПОЧЕМУ РОССИИ НЕ ПОМОЖЕТ НОВЫЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ НАЦПЛАН



Беда в том, что 10 лет назад антикоррупционный стол ломился от еды, а сейчас практически опустел.



30 июня Владимир Путин подписал "Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы" - пятую итерацию программного документа, определяющего приоритеты в государственной антикоррупционной политике.



Практика планирования антикоррупционной деятельности Владимиру Путину досталась в наследство от президента Дмитрия Медведева, когда по рекомендации экспертов Совета Европы Россия стала регулярно и централизованно обновлять архитектуру борьбы с коррупцией в стране. Первые антикоррупционные планы 2008-2010 гг. воспринимались как рабочие документы и вселяли оптимизм новаторством и рациональностью. Тогда на повестке дня появился федеральный антикоррупционный закон, впервые стали говорить о декларировании доходов и расходов публичных должностных лиц, обратили внимание на регулирование госзакупок и конфликт интересов.



Беда в том, что 10 лет назад антикоррупционный стол ломился от еды, а сейчас практически опустел.





ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ФАБРИК



Компании могут покинуть Китай из-за угрозы торговой войны. Перевод производства за границу позволит избежать пошлин США.



Работающие в Китае производители думают о переносе своих фабрик во Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии. Так они надеются обезопасить себя от эскалации торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином.



Администрация президента США Дональда Трампа уже объявила о 25%-ных пошлинах на импорт китайских товаров на $50 млрд и собирается обложить 10%-ными пошлинами его продукцию еще на $200 млрд. В список попали и потребительские товары.



Владельцы бизнеса уже думали об этом из-за сильного роста зарплат в Китае в последние 10 лет. "Мы не считаем торговую войну краткосрочным кризисом," - говорят они.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 24.07.2018