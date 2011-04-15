Политика количественного смягчения Китая окажет основополагающее влияние на курсы доллара и евро

Политика количественного смягчения, предпринятая Китаем на этой неделе, окажет основополагающее влияние на курсы доллара и евро, говорится в комментарии доцента кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Екатерины Новиковой.



По сути, торговая война, основанная на санкционной политике, перешла в новую плоскость: в войну валют. Поэтому теперь вопрос, победит в этой борьбе США или Китай, становится еще острее.



В свою очередь, по отношению к рублю курсы евро и доллара останутся в том же диапазоне - между 72-74 и 61-63 руб. соответственно. Это связано с тем, что пока макроэкономическая ситуация (цены на нефть, газ и т.д.) для российской экономики складывается благоприятно.





"AK&M" от 24.07.2018