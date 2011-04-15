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24/07/2018
11:42

Ингосстрах выплатил более 20 млн руб. в связи с пожаром в гипермаркете

Компания "Ингосстрах" выплатила более 20 млн руб. по факту пожара, произошедшего в гипермаркете в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

В результате пожара холодильная установка, а также стеллажи с товаром были полностью уничтожены. Остальное торговое оборудование, расположенное в гипермаркете, было в различной степени загрязнено продуктами горения. Часть товаров, хранившихся вблизи холодильной установки, была залита водой.

По результатам проведённого специалистами Ингосстраха осмотра оборудования и изучения представленных клиентом материалов, случай был признан страховым. Сумма выплаты составила 20.2 млн руб.

По действующему договору, в котором СПАО "Ингосстрах" выступает ведущим состраховщиком с долей участия 50%, страховой защитой обеспечены оборудование, товарные запасы в торговом зале, подсобных и прочих помещениях, наличные денежные средства в кассовых аппаратах и дополнительные расходы, связанные с урегулированием убытков.

Ингосстрах страхует имущественные риски данного клиента с 2009 года.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 24.07.2018
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