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24/07/2018
10:51

На глобальных долговых рынках постепенное повышение доходностей продолжается

Утро начинается на умеренно позитивной ноте. В США торги закончились разнонаправленным изменением основных индексов, но в Азии доминируют хорошие покупки, говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.

На глобальных долговых рынках постепенное повышение доходностей продолжается, по 10-летним UST она подошла к отметке 2.95%, так что скоро снова начнутся разговоры о преодолении психологического рубежа в 3% и устойчивом уходе выше. На этой неделе много данных из США, которые будут трактоваться именно сквозь призму среднесрочной динамики доходностей.

На товарных рынках нефть немного отскакивает после просадки вчера вечером и вернулась выше $73 за баррель Brent.

Драгметаллы в боковике, не в силах развить попытку подъёма, предпринятую в пятницу и вчера. Промышленные металлы практически все в небольшом плюсе.

Продовольствие в смешанной динамике.
Среди макростатистики выделим индексы деловой активности по Германии и еврозоне, а также Красную книгу по США и индексы деловой активности от ФРБ Ричмонда.

В России продолжается рост Сбербанка, с учётом динамики ОФЗ можно предполагать и покупки нерезидентов, но скорее основной объём покупок - локальный. Также развивается отскок в акциях Норникеля, отрабатывая остановку падения в базовых металлах компании и техническую картину - перевёрнутую "голову и плечи". На валютном рынке в паре доллар/рубль не исключено локальное движение вниз к 62.5.


"AK&M" от 24.07.2018
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