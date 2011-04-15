Госдума приняла президентские поправки в антикоррупционное законодательство

Госдума приняла в третьем чтении закон, в соответствии с которым с коррупционеров смогут взыскивать сумму эквивалентную стоимости имущества, если его обращение в доход государства невозможно. Также усилится контроль за расходами чиновников. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Проект закона в марте внёс в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Он, как подчёркивается в пояснительной записке, направлен на унификацию норм антикоррупционного законодательства.



Руководители госкорпораций и государственных внебюджетных фондов, в соответствии с законом, будут наделены правом получать справки по счетам физических и юридических лиц для проверки достоверности сведений о доходах и расходах для противодействия коррупционным нарушениям, сказано в законе.



Также документом предусматривается возможность осуществления контроля за расходами лиц, уволенных с должностей, замещение которых предполагает обязательное декларирование доходов и расходов.



Закон вводит норму о том, что лица, замещающие государственные и муниципальные должности, могут участвовать в управлении коммерческими и некоммерческими организациями от имени и в интересах РФ, субъектов РФ или муниципальных образований лишь на безвозмездной основе для того чтобы избежать возможного конфликта интересов.



С коррупционеров смогут взыскивать денежный эквивалент стоимости имущества, если обращение такого имущества в доход государства невозможно.



Депутаты поддержали в третьем чтении и поправки в Кодекс об административных правонарушениях, способствующие выявлению и предупреждению нарушений антикоррупционных требований. Их также внёс глава государства.



В соответствии с действующим законодательством юридические лица, виновные в передаче или предложении должностному лицу незаконного вознаграждения за совершение им в пользу компании каких либо действий, подлежат административной ответственности. Организации наказываются штрафом, кратным сумме подкупа, а также конфискацией незаконно переданного имущества или средств. При этом представители юридических лиц не заинтересованы в выявлении противоправного деяния, поскольку добровольно сообщив в правоохранительные органы о передаче незаконного вознаграждения, юридическое лицо все равно подлежит административной ответственности с минимальным размером штрафа от 1 млн руб.



"Принятым законом устанавливаются условия освобождения юридического лица от административной ответственности. Компании, от лица которых было передано или обещано незаконное вознаграждение, будут освобождаться от наказания при условии, что они способствовали выявлению данного правонарушения и проведению расследования. Либо если в их отношении было совершено вымогательство. Такие меры будут дополнительным стимулом в борьбе со взяточничеством и коррупционными проявлениями", - пояснил необходимость изменений председатель Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.



Кроме того, законом вводится новая мера обеспечения производства по делу об указанном правонарушении - арест имущества виновного юридического лица.



Аресту подлежит имущество компании, а в случае отсутствия такового - счета компании, общей стоимостью не превышающие максимальную сумму штрафа за правонарушение. Решение о наложении ареста будет принимать суд на основании ходатайства прокурора. Осуществлять обеспечительные меры будут судебные приставы-исполнители. Вместе с тем юридическое лицо вправе обжаловать принятое решение.



"AK&M" от 24.07.2018