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24/07/2018
12:49

Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю выросло на 0.4%

Численность официально зарегистрированных безработных граждан в РФ за неделю, 11 по 18 июля выросла на 0.4% до 696.78 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.

За неделю снижение численности безработных произошло в 27 регионах. Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Ямало-Ненецком автономном округе, Тамбовской и Калининградской областях, Камчатском крае, Республике Марий Эл, Забайкальском крае.

В 54 регионах отмечен рост количества безработных. Наибольший рост наблюдался в Еврейской автономной области, республиках Тыва, Хакасия, Чувашской Республике, Ленинградской, Сахалинской, Псковской, Смоленской, Тульской и Белгородской областях.

Не изменилась численность безработных в Чукотском автономном округе, Кемеровской области, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Ингушетия.


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