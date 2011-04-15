ВТБ предоставил 1 млрд руб. ГК "Обувь России"

Банк ВТБ открыл группе компаний "Обувь России" невозобновляемую кредитную линию в размере 1 млрд руб. сроком на пять лет. Об этом говорится в сообщении банка.



Денежные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компании.



Общий кредитный лимит, установленный банком для группы, увеличился до 4.5 млрд руб.



"Обувь России" сотрудничает с группой ВТБ с октября 2013 года. За пять лет совместной работы с банком общий объем финансовой поддержки составил 8 млрд руб.



ГК "Обувь России" - головная компания ПАО "ОР". , первой публичной компании российского fashion-ретейла. "Обувь России" основана в 2003 году, имеет штаб-квартиру в Новосибирске и офис в Москве. Основное бизнес-направление группы - производство и торговля обувью и сопутствующими товарами.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.





"AK&M" от 24.07.2018