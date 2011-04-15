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24/07/2018
14:30

Срок принятия решения о выдаче маткапитала может сократиться до 15 дней

Правительство одобрило проект федерального закона "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (в части сокращения сроков принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал)". Об этом говорится в сообщении Минтруда со ссылкой на главу министерства Максима Топилина.

Законопроект предусматривает сокращение сроков рассмотрения органами, в распоряжении которых находится информация, подтверждающая достоверность представленных гражданами сведений, запросов ПФР с 14 до пяти дней. При этом законопроект содержит положение о приостановлении срока вынесения решения в случае непоступления в пятидневный срок запрашиваемой информации: в этом случае максимальный срок вынесения решения составит один месяц.

В настоящее время частью 3 статьи 5 федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" предусмотрено, что решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата выносится территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок с даты приема заявления о выдаче сертификата.

Материнский (семейный) капитал - мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 по 2021 год включительно родился (был усыновлен) второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось). В настоящее время размер материнского (семейного) капитала составляет 453.026 тыс. руб. Оператором программы материнского (семейного) капиталя является Пенсионный фонд России (ПФР).


"AK&M" от 24.07.2018
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