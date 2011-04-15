Госдума приняла закон о повышении НДС

Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении НДС и новых тарифах страховых взносов. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект внесён в Госдуму Правительством РФ 16 июня. В соответствии с ним НДС повышается с 18% до 20%, а также устанавливается тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.



Ожидается, что новый тариф НДС приведёт к дополнительным доходам федерального бюджета в размере 620 млрд руб. в год, начиная с 2019 года.



Документом также предполагается предоставить налогоплательщикам-производителям право не восстанавливать принятый к вычету НДС по товарам (работам, услугам), приобретённым за счёт субсидий, полученных в 2018 году на компенсацию части затрат по выпуску и поддержке гарантийных обязательств в отношении колесных транспортных средств, высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, в том числе сельскохозяйственной техники.



При этом сохраняется льготная ставка по НДС в размере 10%. Она применяется в отношении товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой (за исключением рекламного и эротического характера) и лекарств.



Также законом продлевается до 1 января 2025 года срок действия "нулевой" ставки НДС по воздушным перевозкам пассажиров и багажа на территорию Республики Крым и Севастополь или с этой территории. Кроме того, предусматривается до 1 января 2025 года применение "нулевой" ставки НДС по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа на территорию Дальневосточного федерального округа или с этой территории.



При этом законом зафиксируется на бессрочный период тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% с сумм выплат физлицам, не превышающих предельную величину базы для исчисления страховых взносов, и 10% - сверх установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов.



Также на период 2019-2024 годов устанавливаются льготные тарифы страховых взносов для НКО, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в области соцобслуживания граждан, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры, искусства и массового спорта (за исключением профессионального), а также для благотворительных организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения: на обязательное пенсионное страхование - в размере 20%, на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на обязательное медицинское страхование - в размере 0%.



"AK&M" от 24.07.2018