Строительство метро в Рублёво-Архангельское начнётся после 2023 года

Строительство новой линии метро до Рублёво-Архангельского планируется начать после 2023 года, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Эта линия относится к перспективным объектам строительства метро. По нашим оценкам, строительство начнётся после 2023 года. Сейчас ведётся разработка градостроительной документации", - сказал А.Бочкарев.



Он отметил, что сейчас власти столицы прорабатывают проекты строительства нескольких новых радиальных линий метро или продления существующих.



"В основном это линии в Новой Москве, новый радиус Люблинско-Дмитровской линии и продление Калининско-Солнцевской линии", - пояснил А.Бочкарёв.



По его словам, программа развития метрополитена находится в стадии актуализации с учётом перспективного строительства до 2027 года.



Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, инфраструктура Рублёво-Архангельской линии метро прорабатывается совместно с Российскими железными дорогами (РЖД).



"Работа по Рублёво-Архангельской ветке метро ведётся в двух направлениях. Первое - ответвление от Рижского направления железной дороги, оно находится уже в состоянии технико-экономического обоснования. Проработку ведём совместно с РЖД в рамках работ по созданию Московских центральных диаметров. На территории Рублёво-Архангельского возможен ввод недвижимости и предполагается большой поток пассажиров. Сейчас мы смотрим, как сделать ответвление, чтобы в рамках реализации Московских диаметров местным жителям и работникам можно было добираться именно по железной дороге", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, вторая часть проекта - строительство от станции метро "Шелепиха" нового ответвления в сторону Рублёво-Архангельского.



"На Большой кольцевой линии метро уже есть камера съезда, и сейчас идёт разработка градостроительной документации. Наша задача - соединить железнодорожную ветку и ветку метро в один транспортно-пересадочный узел", - пояснил М.Хуснуллин.



Он отметил, что градостроительную документацию инвестор делает за свой счёт, а стоимость и условия строительства будут разработаны позже, когда будет понятно, кто и за что будет платить.



"Железнодорожная линия пойдет в районе станции Павшино. Там сейчас техническая ветка, то есть без электричества, как и было Московское центральное кольцо в своё время. Мы сейчас разрабатываем решения, которые могли бы превратить этот участок в полноценное наземное метро", - заключил М.Хуснуллин.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.



Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 24.07.2018