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24/07/2018
15:50

Рубль поддержали временно, полагают аналитики

Минфин поддержал банковскую систему вливанием долларов. ЦБ планирует бороться с вкладами в иностранной валюте. Рубль растет вместе с биткоином. В прошедшую пятницу Минфин разместил на банковских депозитах $500 млн сроком на 12 дней. Эта мера способна несколько снизить дефицит иностранной валюты в банковской системе и поддержать рубль. К слову поддержу отечественной валюте, сейчас также оказывает налоговая неделя. Об этом говорится в комментарии руководителя Департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн" Глеба Задои.

Тем временем Банк России намерен с 1 августа повысить нормы обязательных резервов для банков, принимающие вклады в иностранной валюте. Таким образом, мегарегулятор планирует бороться с ростом валютных обязательств у финансовых организаций.

На этом фоне курс доллара на Московской Бирже держится в районе отметки 62.85 руб., евро торгуется на отметке 73.55 руб. Индекс ММВБ располагается в районе 2265 пунктов, котировки нефти марки Brent опустился до $73 за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap впервые с конца мая превысил отметку в $8 тыс. за единицу.

Текущая неделя будет достаточно позитивной для отечественной валюты. Связано это с налоговыми выплатами экспортёров, а также поддержку рублю оказали $500 млн от Минфина размещенные на банковских депозитах. Однако средства главного финансового ведомства страны размещены лишь только до начала августа и банкам придется эти деньги отдавать. Также с рынка уйдет фактор выплаты налогов, и вероятнее всего с начала августа будет наблюдаться постепенное ослабление рубля.

Вероятнее всего к концу лета, началу осени можно будет увидеть прорывы и до 65-66 руб. за доллар.


"AK&M" от 24.07.2018
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