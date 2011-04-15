Рубль поддержали временно, полагают аналитики

Минфин поддержал банковскую систему вливанием долларов. ЦБ планирует бороться с вкладами в иностранной валюте. Рубль растет вместе с биткоином. В прошедшую пятницу Минфин разместил на банковских депозитах $500 млн сроком на 12 дней. Эта мера способна несколько снизить дефицит иностранной валюты в банковской системе и поддержать рубль. К слову поддержу отечественной валюте, сейчас также оказывает налоговая неделя. Об этом говорится в комментарии руководителя Департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн" Глеба Задои.



Тем временем Банк России намерен с 1 августа повысить нормы обязательных резервов для банков, принимающие вклады в иностранной валюте. Таким образом, мегарегулятор планирует бороться с ростом валютных обязательств у финансовых организаций.



На этом фоне курс доллара на Московской Бирже держится в районе отметки 62.85 руб., евро торгуется на отметке 73.55 руб. Индекс ММВБ располагается в районе 2265 пунктов, котировки нефти марки Brent опустился до $73 за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap впервые с конца мая превысил отметку в $8 тыс. за единицу.



Текущая неделя будет достаточно позитивной для отечественной валюты. Связано это с налоговыми выплатами экспортёров, а также поддержку рублю оказали $500 млн от Минфина размещенные на банковских депозитах. Однако средства главного финансового ведомства страны размещены лишь только до начала августа и банкам придется эти деньги отдавать. Также с рынка уйдет фактор выплаты налогов, и вероятнее всего с начала августа будет наблюдаться постепенное ослабление рубля.



Вероятнее всего к концу лета, началу осени можно будет увидеть прорывы и до 65-66 руб. за доллар.





"AK&M" от 24.07.2018