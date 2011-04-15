Госдума приняла законы о налоговом маневре в нефтегазовой отрасли

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законы о налоговом маневре в нефтегазовой отрасли. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



В пакете два законопроекта. Первый предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, второй – в закон "О таможенном тарифе". Инициатива направлена на завершение налогового маневра в нефтегазовой отрасли.



Предлагаемые Правительством изменения означают постепенное наведение порядка в системе предоставления различного рода льгот и преференций, выделения скрытых субсидий, повышения эффективности системы налоговых льгот и, соответственно, получение дополнительных доходов федерального бюджета за счет повышения эффективности различных форм государственной поддержки.



Нововведения предусматривают постепенное снижение в течение шести лет экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты с 30% до нуля.



Параллельно с этим будет равномерно расти ставка налога на добычу нефти и газового конденсата. Нововведение начнет действовать с 1 января 2019 года.



При этом сохраняется относительный размер и условия действия до 1 января 2019 года пониженной ставки НДПИ при добыче нефти и газового конденсата на выработанных и малых участках недр, а также при добыче трудноизвлекаемой нефти, путем корректировки понижающего коэффициента к ставке НДПИ при добыче нефти. Также сохранится действующая льгота по НДПИ для добычи на новых морских месторождениях и для добычи газового конденсата, используемого для производства СПГ.



Законом предусмотрен механизм предоставления налогового вычета по НДПИ на добытый газовый конденсат при его направлении на производство технического пропана-бутана по аналогии с получением налогового вычета по НДПИ при его направлении на производство широкой фракции легких углеводородов.



Вычеты по акцизам также предполагается установить для организаций, где налажено производство высокооктанового бензина пятого класса и дизельного топлива.



Также предусматривается применение "особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть". Формулы должны использоваться "с учетом коэффициента, позволяющего сохранить действующую ставку вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, на уровне 90% от действующей в настоящее время особой формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлин". Это не коснется объемов нефти, добытой на новых морских месторождениях углеводородного сырья.



Ставка акциза на прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол, используемые в нефтехимии, будет устанавливаться "с учетом корректирующего коэффициента, который постепенно будет увеличивать ее значение на величину снижения ставки вывозной таможенной пошлины на нефть".



Также законом о внесении изменений в НК РФ предусматривается индексация ставок акцизов на подакцизные товары в 2021 году на уровень инфляции. Она, по прогнозам Минэкономразвития, составит 4%. При этом ставки акцизов на период 2019–2020 годов сохраняются на уровне, установленном действующим налоговым законодательством.



"AK&M" от 24.07.2018