В Домодедове открыли путепровод между улицей Краснодарской и трассой "Дон". Об этом сообщил Мостотрест.



Путепровод в Домодедове соединил улицу Краснодарская и трассу М-4 "Дон", что существенно повысило транспортную доступность города на одном из самых загруженных направлений, а также позволило уменьшить интервалы движения аэроэкспрессов в аэропорт "Домодедово".



Раньше жители близлежащих деревень, чтобы выехать на Каширское шоссе, делали крюк в 9 км. Транспортную ситуацию ухудшал железнодорожный переезд, который был закрыт до 4 часов в сутки.



Строительство осуществляется в два этапа: I этап - от улицы Краснодарской по путепроводу с выездом на улицу Промышленную и трассу М-4 "Дон"; II этап - строительство моста через реку Городнянку, путепровода через М-4 "Дон" и автодороги до деревни Киселиха.



До конца года завершится строительство моста через реку Городнянку и путепровода через трассу М-4 "Дон", что позволит снять транспортное напряжение на этом участке.



Протяженность путепровода составит 5 км. На его строительство потрачено 3.2 млрд руб. (РФ - 1.9 млрд руб., Подмосковье - 1.3 млрд руб.).



Проблема пробок на железнодорожных переездах была одной из самых чувствительных в Подмосковье пять лет назад. Чтобы снизить ее остроту, власти Подмосковья создали специальный проект - "Свободный переезд".



ПАО "Мостотрест" (ИНН 7701045732) - диверсифицированная компания, осуществляющая деятельность в сфере инфраструктурного строительства, специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений.



Компания основана в 1930 году как Всесоюзный трест по строительству внеклассных и больших мостов "Мостотрест". За годы деятельности компания построила и реконструировала более 7.5 тыс. инфраструктурных объектов - мостов, путепроводов, тоннелей и транспортных развязок.



Акционерная структура Мостотреста: АО "ТФК-Финанс" владеет 94.2% уставного капитала компании (владелец - ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга), АО "Управляющая компания "Трансфингруп" Д.У. - 5.08%.



Чистая прибыль ПАО "Мостотрест" за 2017 год по МСФО снизилась на 39.76% до 3.02 млрд руб. с 5.013 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 18.59% до 207.775 млрд руб. со 175.198 млрд руб., прибыль от операционной деятельности упала на 37.49% до 8.827 млрд руб. с 14.121 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 38.12% до 5.153 млрд руб. с 8.328 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 17% до 15 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Мостотрест" по РСБУ в 2017 году увеличилась в 2.42 раза до 8.586 млрд руб. с 3.552 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 20.44% до 147.841 млрд руб. со 122.75 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.99 раза до 10.918 млрд руб. с 3.649 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 3.02 раза до 11.546 млрд руб. с 3.825 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Мостотрест" по РСБУ в I квартале 2018 года сократилась в 25.98 раза до 171.694 млн руб. с 4.461 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка снизилась на 36.09% до 17.826 млрд руб. с 27.893 млрд руб.



"AK&M" от 24.07.2018