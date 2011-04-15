Норникель обеспокоен пренебрежительным отношением Ботсваны к правам инвесторов

ПАО "ГМК "Норильский никель" подтверждает свое намерение продолжить судебное разбирательство с целью взыскания с ботсванской государственной компании BCL задолженности в размере около $277 млн в связи с неисполнением ею обязательств по договору купли-продажи акций в ходе сделки, связанной с рудниками Nkomati и Tati, и в отношении которой правительством Ботсваны впоследствии была инициирована процедура ликвидации. Об этом говорится в сообщении компании.



В ответ на последнее решение суда Ботсваны, которое по сути запретило Норникелю отстаивать свои права в Лондонском международном третейском суде, согласованном сторонами в качестве места разрешения споров по заключенному между ними договору, Норникель заявляет, что компания не отзовет иски против правительства Ботсваны и будет использовать все имеющиеся возможности для возврата долга.



Глава Norilsk Nickel Africa Майкл Марриотт заявил: "В 2016 году мы обратились в суд Ботсваны за разрешением на защиту наших прав в Лондоне. Без какой-либо уважительной причины, рассмотрение этого простого заявления заняло у суда более 16 месяцев. В результате мы получили крайне неудовлетворительное решение суда, лишающее нас возможности обратиться в Лондонский международный третейский суд за беспристрастным разрешением спора, несмотря на то, что такое право закреплено в договоре с BCL. Норникель разочарован решением ботсванского суда и продолжает быть обеспокоенным неподобающим отношением властей Ботсваны к правам инвесторов. Мы намерены использовать все возможности для того, чтобы привлечь правительство Ботсваны к ответственности по всем обязательствам компании BCL, включая обязательства перед Норникелем по сделкам в отношении Nkomati и Tati на общую сумму около $277 млн".



В октябре 2014 года Норникель и BCL подписали договор купли-продажи акций, который предусматривал передачу BCL права собственности на рудники Nkomati и Tati. В сентябре 2016 года все предварительные условия договора были выполнены. Впоследствии компания BCL не исполнила свои обязательства по сделке и отказалась рассчитаться за акции, что вынудило Норникель направить уведомление о существенном нарушении BCL условий договора и потребовать оплаты задолженности в размере около $277 млн.



Правительство Ботсваны 9 октября 2016 года обратилось в Высокий суд Ботсваны, и в отношении BCL была запущена процедура ликвидации. Восемь месяцев спустя, в июне 2017 года, процедура ликвидации вступила в завершающую фазу.



В последующие месяцы Норникель подал требование о проведении арбитражного разбирательства в Лондонский международный третейский суд (LCIA) для разрешения спора, а также направил ходатайство в суд Ботсваны о выдаче разрешения на инициирование и проведение арбитражного разбирательства в Лондоне. 18 апреля 2018 года ходатайство о выдаче разрешения было рассмотрено судом Ботсваны, и 21 июня 2018 года суд Ботсваны вынес решение об отказе Норникелю в передаче дела в Лондонский международный третейский суд.



Норникелем был также подан иск о безответственном ведении бизнеса (reckless trading claim), в том числе, против правительства Ботсваны, с требованием признать его ответственным за неисполнение обязательств со стороны BCL.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль ГМК "Норильский никель" по МСФО за 2017 год упала на 16% до $2.123 млрд с $2.531 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 11% до $9.146 млрд с $8.259 млрд, валовая прибыль - на 10.4% до $4.546 млрд с $4.118 млрд. Прибыль до налогообложения составила $2.844 млрд против $3.276 млрд годом ранее. Консолидированный показатель EBITDA составил $3.995 млрд против $3.899 млрд годом ранее (+2.5%).



"AK&M" от 24.07.2018