При поддержке ФИОП разработана образовательная программа по алмазным композитам

Фонд инфраструктурных и образовательных программ поддержал разработку образовательной программы профессиональной переподготовки в области разработки, производства и внедрения сверхтвердых композиционных материалов из поликристаллического алмаза для металлообрабатывающей, нефтегазовой и горнорудной отраслей промышленности. Об этом говорится в сообщении РОСНАНО.



Разработчиком выступил Московский государственный технологический университет "СТАНКИН". Основным заказчиком и технологическим партнёром стала портфельная компания РОСНАНО "Микробор Композит".



"Микробор" известен тем, что первым в мире начал серийное производство инструмента из материала на базе нано-КНБ (кубического нитрида бора). Теперь им ведется работа по созданию собственного полного цикла производства сверхпрочного инструмента из алмазных композитов. Для этого требуется переобучение имеющихся специалистов, наделение их новыми компетенциями.



По программе будут готовиться высококвалифицированные специалисты, занятые в сфере технологий наноматериалов, сверхтвердых и керамических материалов для конструирования и производства новых видов инструмента, сопоставимого по свойствам с лучшими мировыми аналогами. Предполагается, что значительное снижение себестоимости сделает инструмент из сверхтвердых композитов на основе поликристаллического алмаза более доступным на отечественном рынке. Сейчас "Микробор" является, по сути, единственным серийным производителем подобного инструмента в стране, а 97-98% процентов российского рынка занимает импортная продукция.



Новая образовательная программа предназначена для инженеров-разработчиков инструментов из сверхтвердых алмазных композитов, инженеров-технологов по производству и инженеров по применению подобных инструментов. Слушателей также научат оценивать технико-экономический эффект при разработке и внедрении новых технологических процессов и продуктов в области инструмента из алмазных композитов.



Курс обучения включает общепрофессиональный цикл на 50 часов; его можно пройти в формате дистанционного обучения. Главная часть программы - девять профессиональных модулей суммарным объемом 230 часов для каждой целевой группы. Обязательна стажировка в 200 часов на производственных площадках "Микробора".



Программа касается очень сложной, новой для отечественного производства темы, поэтому ее разработка шла очень непросто, признался технический директор ООО "Микробор Композит" Александр Анохин, слова которого приводятся в сообщении. "Для бизнеса, тем более такого инновационного, как наш, крайне важны показатели конкурентоспособности, формирования денежного потока, точность бизнес-плана. Один из самых ценных для нас ресурсов - время. У системы образования другие приоритеты, и это нормально. Мы разные экосистемы, и для нас нужен переводчик. С этой работой блестяще справился Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Он сразу проникся нашими целями и задачами. В итоге СТАНКИН понял, что нам нужно, какие компетенции важны для наших специалистов. Программа получилась уникальная. Без Фонда её совершенно точно не было бы".



С этим согласна директор Межотраслевого института развития инновационных технологий (МИРИТ) МГТУ "СТАНКИН" Алевтина Можаровская: "Без ФИОП было бы очень трудно. Благодарим его за помощь - и методическую и информационную, за терпение, за понимание. В итоге взаимопонимание между всеми разработчиками программы было полным, что позволило подготовить программу к пилоту". Представитель университета уверена, что взаимодействие между университетом и "Микробором" продолжится после завершения обучения первой группы слушателей.



Программа получила одобрение АО "ВНИИИНСТРУМЕНТ", ООО "Вебер Инструмент", ЗАО "ПАО Тульский оружейный завод". Помимо пилотной группы слушателей из 15 человек от ООО "Микробор Композит", в перспективе ожидаются дополнительные команды слушателей из региональной производственной площадки компании, а также студентов НИТУ "МИСиС".



АО "РОСНАНО" (ИНН 7728131587) создано в марте 2011 года путём реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". РОСНАНО содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления: опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и наноструктурированные материалы.



Уставный капитал компании составляет 53.742 млрд руб. и разделён на 53741700000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Росимуществу принадлежит 100% акций РОСНАНО.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "РОСНАНО" по РСБУ за I квартал 2018 года составила 0.7 млрд руб. по сравнению с убытком 3.442 млрд руб. за I квартал 2017 года. Выручка составила 3.8 млрд руб., что в 3.6 раза больше сопоставимого показателя за аналогичный период прошлого года - 1.043 млрд руб. Валовая прибыль за отчётный период выросла в 3.5 раза и составила 3.3 млрд руб. против 923.349 млн руб.



Чистая прибыль от финансовых активов АО "РОСНАНО", отражаемых по справедливой стоимости, в 2017 году по МСФО выросла на 43% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составила 8 млрд руб. Чистый убыток РОСНАНО в 2017 году составил 5.3 млрд руб.



"AK&M" от 24.07.2018