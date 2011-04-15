В Ростуризме состоялось заседание набсовета по делу Intravel

В Федеральном агентстве по туризму состоялось заседание набсовета Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" под председательством Руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.



Основным вопросом повестки стало прекращение туроператорской деятельности ООО "ТК "Интрэвел Столешники" (Intravel Stoleshniki). Данный туроператор публично объявил о соответствующем намерении 20 июля 2018 года.



По состоянию на 23 июля 2018 года по линии ТК "Интрэвел Столешники" за рубежом находятся 474 туристов. По сообщению компании, все они обеспечены обратными билетами, оплаченным проживанием в отелях. Вылет на отдых новых групп туристов данного туроператора будет прекращен с 24 июля 2018 года. Возвращение туристов будет осуществлено согласно ранее запланированному графику. Последняя группа вернётся в Россию 6 августа 2018 года.



Гражданская ответственность ТК "Интрэвел Столешники" за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на сумму 50 млн руб. в нескольких страховых компаниях САО "Якорь", СК "Армеец", ООО Страховая компания "Экип".



Порядок получения страховых размещений клиентами ТК "Интрэвел Столешники" опубликован на сайте Ростуризма и на сайтах вышеуказанных страховых компаний.



По результатам заседания набсовета принято решение об исключении ТК "Интрэвел Столешники" из Ассоциации "Турпомощь" и об оказании помощи в возвращении из-за рубежа туристов данного туроператора в случае возникновения такой необходимости.



Напомним, 6 июля туроператор ООО "Аврора-БГ" публично объявил о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности туроператора исполнить свои обязательства по всем договорам о реализации туристского продукта.



Ранее один из крупнейших туроператоров "Натали Турс" аннулировал все оплаченные и подтверждённые туры. Как сообщал ТО, "в связи с неблагоприятным развитием ситуации на данный момент с принимающими партнёрами, ООО "Панорама Тур" (юридическое лицо Натали Турс) не может гарантировать обеспечение выполнения обязательств по туристическим поездкам в настоящее время. Все заказы/услуги будут аннулированы на период с 4 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно.



В июле Ростуризм получил уведомление ООО "Туроператор ДСБВ-турс" о прекращении с 3 июля туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.



В июне ещё четыре туроператора объявили о прекращении деятельности.



Так, ООО "Матрёшка-Тур выездной туризм" заявило о прекращении с 22 июня туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.



Туроператор ООО "Радуга Травел Центр" публично объявил о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности туроператора исполнить свои обязательства по всем договорам о реализации туристского продукта с 11 июня.



Polar tour вынуждено приостановил свою туроператорскую деятельность. Оператор сообщил о невозможности в дальнейшем исполнить свои обязательства по субагентским договорам с 15 июня 2018 года.



Ростуризм получил уведомление ООО "Премиум Тревэл Групп" о прекращении с 25 июня 2018 года туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.



"AK&M" от 24.07.2018